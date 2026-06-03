Ασυνήθιστο περιστατικό στον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν συγκλονίζει την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ένας Αμερικανός πιλότος F-15E Strike Eagle κατάφερε να επιβιώσει από δύο καταρρίψεις μέσα στον ίδιο πόλεμο. Το περιστατικό αποκάλυψε το High Side Project, επικαλούμενο νυν και πρώην αξιωματούχους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πιλότος του F-15E που καταρρίφθηκε στις 3 Απριλίου πάνω από το Ιράν είχε συμμετάσχει και σε προηγούμενο περιστατικό φίλιων πυρών. Τότε, το αεροσκάφος του καταρρίφθηκε από κουβεϊτιανό F/A-18, λιγότερο από πέντε εβδομάδες πριν.

Περίπου έναν μήνα μετά την ασφαλή εκτόξευσή του στο πρώτο συμβάν, ο ίδιος πιλότος βρέθηκε ξανά σε αποστολή πάνω από το Ιράν. Το αεροσκάφος του χτυπήθηκε από πύραυλο εδάφους-αέρος, οδηγώντας σε μια τολμηρή επιχείρηση διάσωσης από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Un piloto estadounidense de un caza F-15E Strike Eagle fue derribado en dos ocasiones durante el conflicto entre #EEUU e #Irán, informó el proyecto periodístico High Side, que cita a funcionarios en activo y a exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Según las… pic.twitter.com/sw5boGX7Sm — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) June 3, 2026

Δύο καταρρίψεις μέσα σε λίγες εβδομάδες

Οι διπλές καταρρίψεις έγιναν γνωστές μέσω του δημοσιογράφου εθνικής ασφάλειας Sean Naylor στην εκπομπή του Substack The High Side. Κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου, ο πιλότος ήταν ανάμεσα στα έξι μέλη πληρώματος που εκτοξεύτηκαν με ασφάλεια μετά την κατά λάθος κατάρριψη τριών F-15E Strike Eagles από κουβεϊτιανό μαχητικό αεροσκάφος.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο ίδιος πιλότος αναγκάστηκε εκ νέου να εκτοξευθεί όταν το F-15E του καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο στις 3 Απριλίου. Το CBS News ανέφερε ότι ο πιλότος, αν και τραυματισμένος, διασώθηκε μετά από αρκετές ώρες, ενώ το δεύτερο μέλος του πληρώματος εντοπίστηκε έπειτα από σχεδόν δύο ημέρες κρυψώνας.

Εγκώμια για το θάρρος και την επιμονή

«Το θάρρος που επέδειξαν τόσο ο πιλότος όσο και ο αξιωματικός του συστήματος όπλων ενώ ήταν απομονωμένοι και διέφυγαν τον εχθρό δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί», δήλωσε ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο μετά τη διάσωση.

Ο στρατηγός πρόσθεσε: «Το σθένος και η πολεμική τους επιμονή είναι άμεσο αποτέλεσμα της απόλυτης εμπιστοσύνης που έχουν στις δυνάμεις διάσωσης, στην εκπαίδευσή τους και στη θέλησή τους να επιβιώσουν και να επιστρέψουν».

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε σχετικά ερωτήματα στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό.

«Σαν να σε χτυπάει κεραυνός δύο φορές»

«Είναι μια εξαιρετικά ασυνήθιστη σύμπτωση», δήλωσε ο Αντιστράτηγος ε.α. της Πολεμικής Αεροπορίας Ντέιβιντ Ντέπτουλα, Κοσμήτορας του Ινστιτούτου Αεροδιαστημικών Σπουδών Μίτσελ και κύριος σχεδιαστής επιθέσεων στην Επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήμου.

Μιλώντας στο CBS News, ο Ντέπτουλα ανέφερε ότι δεν θυμάται άλλο περιστατικό πιλότου που να καταρρίπτεται δύο φορές στην ίδια εκστρατεία, πιθανώς από τον πόλεμο του Βιετνάμ. «Είναι σαν να σε χτυπάει κεραυνός δύο φορές», είπε χαρακτηριστικά.