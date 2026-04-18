Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram, τόνισε ότι το ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να προκαλέσει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς της χώρας.

Η δήλωση του Χαμενεΐ υπογραμμίζει τη σημασία της στρατιωτικής ετοιμότητας και της αποτρεπτικής ισχύος του Ιράν, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είχαν ανοίξει ξανά την προηγούμενη ημέρα, τέθηκαν εκ νέου σε καθεστώς κλεισίματος. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιρανικού στρατού, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στην αμερικανική αποκλειστική πολιτική που, όπως αναφέρεται, εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα και τις εμπορικές μεταφορές στην περιοχή.

Η ένταση στην περιοχή αυξήθηκε περαιτέρω όταν ιρανικά ταχύπλοα άνοιξαν πυρ εναντίον ενός πετρελαιοφόρου και ενός εμπορικού πλοίου που επιχειρούσαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης περί εκ νέου κλεισίματος του περάσματος.