«Το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά δεν πρόκειται να υποχωρήσει στα δικαιώματά του», δήλωσε σε νέο μήνυμά του ο Ανώτατος Θρησκευτικός ηγέτης της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Το ηρωικό έθνος του Ιράν, υπήρξατε οι αποφασιστικοί νικητές αυτού του πεδίου μάχης. Το Ιράν σήμερα βρίσκεται στην αυγή της ανάδειξής του σε μεγάλη δύναμη», ανέφερε ο Χαμενεϊ, τονίζοντας πως «δεν θα εγκαταλείψουμε τους εγκληματίες που επιτέθηκαν στη χώρα μας».

Παράλληλα, ο Ανώτατος Θρησκευτικός ηγέτης υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη θα απαιτήσει αποζημίωση «για κάθε ζημιά και το τίμημα του αίματος των μαρτύρων μας».