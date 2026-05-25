Με αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις ξεκίνησε η εβδομάδα στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, όπου από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Αιγάλεω οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα ανόδου, ειδικά στα σημεία γύρω από τους κόμβους της Νέας Ιωνίας και της Μεταμόρφωσης.

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στην κάθοδο από Κηφισιά και Μαρούσι προς Χαλάνδρι και το κέντρο της Αθήνας. Αντίστοιχα, αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Μεσογείων, ιδιαίτερα κοντά στις συνδέσεις με την Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κατεχάκη, κυρίως στο ρεύμα προς Καρέα, ενώ έντονη είναι η κυκλοφοριακή πίεση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας.

Προβλήματα καταγράφονται και στην παραλιακή λεωφόρο, ειδικά στα τμήματα προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά, ενώ αυξημένη παραμένει η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 έως 25 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/wShZc4QkHn — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 25, 2026

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ.