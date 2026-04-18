Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είχαν ανοίξει ξανά την προηγούμενη ημέρα, τέθηκαν εκ νέου σε καθεστώς κλεισίματος. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιρανικού στρατού, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στην αμερικανική αποκλειστική πολιτική που, όπως αναφέρεται, εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα και τις εμπορικές μεταφορές στην περιοχή.

Η ένταση στην περιοχή αυξήθηκε περαιτέρω όταν ιρανικά ταχύπλοα άνοιξαν πυρ εναντίον ενός πετρελαιοφόρου και ενός εμπορικού πλοίου που επιχειρούσαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης περί εκ νέου κλεισίματος του περάσματος.

Hormuz …😏 Dramatic moment: The Revolutionary Guards stop an Indian container ship coming from the United Arab Emirates and force it to turn around! The Iranian Revolutionary Guard Navy informed the container ship “Bahagia Lakshmi” (an Indian crewed ship departing from the… pic.twitter.com/hzUAmDFxmE — KORRINA (@KORRINA31535546) April 18, 2026

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είπε σήμερα πως έλαβε μία αναφορά σχετικά με ένα τάνκερ που δέχθηκε πυρά από «δύο πολεμικά πλοία που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν», 20 ναυτικά μίλια βορειανατολικά του Ομάν. Ο καπετάνιος του δεξαμενόπλοιου είπε πως οι δύο κανονιοφόροι άνοιξαν πυρ χωρίς να εκδώσουν ειδοποίηση μέσω ασυρμάτων, σύμφωνα με την UKMTO, προσθέτοντας πως το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή.

Εξάλλου, ορισμένα εμπορικά πλοία έλαβαν ραδιοφωνικό μήνυμα από το ναυτικό του Ιράν ότι το Στενό του Ορμούζ έκλεισε ξανά και δεν επιτρέπεται η διέλευση πλοίων, δήλωσαν ναυτιλιακές πηγές το Σάββατο.

Η ενέργεια αυτή έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από κυβερνήσεις και αγορές ενέργειας.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πέραν της κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κίνηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Τουλάχιστον οκτώ πετρελαιοφόρα και τάνκερ μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου διήλθαν νωρίς το πρωί από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Kpler, η οποία παρακολουθεί τη θαλάσσια κυκλοφορία. Η διέλευση έγινε ενώ το Ιράν είχε δηλώσει ότι ανοίγει προσωρινά τη θαλάσσια οδό για τη διάρκεια της εκεχειρίας, προτού ανακαλέσει σήμερα τη σχετική απόφαση.

Ένα πετρελαιοφόρο που μετέφερε αργό, τέσσερα τάνκερ υγραερίου, δύο πλοία με πετρέλαιο και χημικά προϊόντα και ένα ακόμη που μετέφερε «πετρελαϊκά προϊόντα» διέσχισαν τα Στενά, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Παράλληλα, ο ιστότοπος MarineTraffic κατέγραψε περισσότερα από 12 πλοία στην περιοχή, ανάμεσά τους πετρελαιοφόρα κοντά στην ιρανική νήσο Λαράκ, αν και τουλάχιστον δύο φάνηκαν να επιστρέφουν γύρω στο μεσημέρι (ώρα Ελλάδας).

Επιπλέον, το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery διέσχισε το θαλάσσιο πέρασμα χωρίς επιβάτες, πλέοντας από το Ντουμπάι προς το Μουσκάτ. Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο γεγονός από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αντιδράσεις από Ουάσιγκτον

Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των Στενών, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός θα παραμείνει «πλήρως σε ισχύ» έως το τέλος των διαπραγματεύσεων και ότι θα «συνεχιζόταν» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Παράλληλα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε το Σάββατο στο X ότι «από την έναρξη του αποκλεισμού, 21 πλοία έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων που τους διατάσσουν να επιστρέψουν στο Ιράν».