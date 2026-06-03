Πόσο άσχημα πρέπει να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα ώστε ο πρόεδρος των ΗΠΑ να λέει στον πρωθυπουργό του Ισραήλ «χωρίς εμένα θα ήσουν στη φυλακή» και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μια συμμαχία όταν τα μέλη της αρχίσουν να απευθύνονται με ένταση και οργή το ένα στο άλλο; Η απάντηση μπορεί να κρύβεται στη σφοδρή επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε τηλεφωνικά ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και σίγουρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια κρίσιμη στιγμή για τις προοπτικές του ειρηνευτικού διαλόγου με το Ιράν καθώς ο Λίβανος φλέγεται και το παρασκήνιο της κρίσης ξεπερνά τα σύνορα των εμπόλεμων χωρών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και δηλώσεις αξιωματούχων, ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται να μίλησε τηλεφωνικά στον ισραηλινό πρωθυπουργό επισημαίνοντάς του ότι «όλοι μισούν το Ισραήλ» καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν.

Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου τη Δευτέρα, αφού η Τεχεράνη δήλωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ και η ανανεωμένη ισραηλινή προώθηση στον Νότιο Λίβανο συνιστούσαν παραβίαση της εκεχειρίας. Το Ιράν φαινόταν να βρίσκεται στα πρόθυρα της πλήρους εγκατάλειψης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με δύο αμερικανικές πηγές που επικαλείται το Axios, ο Τραμπ ξέσπασε εναντίον του Νετανιάχου και του είπε ότι τον είχε βοηθήσει να αποφύγει τη φυλακή, αναφερόμενος στη στήριξη που του παρείχε κατά τη διάρκεια της δίκης του ισραηλινού πρωθυπουργού για υποθέσεις διαφθοράς.

Δημοσίευμα των «Times» αναφέρει ότι αμερικανός αξιωματούχος συνόψισε ως εξής τα σχόλια του Τραμπ: «Είσαι τρελός γ*** το. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σώζω το τομάρι σου. Τώρα όλοι σε μισούν. Ολοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού». Ενας δεύτερος αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε ότι ο Τραμπ φώναξε στον Νετανιάχου: «Τι στο δ***** κάνεις;».

Με ανάρτησή του στην Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή επισημαίνοντας ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου και τον ευχαριστούσε προκαταβολικά για την ανταπόκριση. Επίσης ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε μια «πολύ καλή συνομιλία» με τη Χεζμπολάχ μέσω «υψηλόβαθμων εκπροσώπων».

Ωστόσο, σε μια έμμεση αμφισβήτηση της εκδοχής του Τραμπ για την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει μπροστά του εκλογές τους επόμενους μήνες, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε ακόμη να επιτεθεί στη Βηρυτό και ότι θα συνεχίσει την κατοχή του Νότιου Λιβάνου. «Αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας, το Ισραήλ θα πλήξει τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό» είπε, προσθέτοντας ότι θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις που έχουν προγραμματιστεί στον Νότιο Λίβανο. Μιλώντας στην τελετή ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, ο Νετανιάχου κατήγγειλε το Ιράν ως ένα «καθεστώς τρομοκρατίας που είναι καταδικασμένο να εξαφανιστεί».

Η εξαγωγή οποιασδήποτε ασφαλούς πρόβλεψης για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα δεν είναι εφικτή, καθώς η Τεχεράνη συναρτά ευθέως οποιαδήποτε εκεχειρία με μια ανακωχή στον Λίβανο, ενώ ο Τραμπ αφού δήλωσε ότι οι συνομιλίες είχαν αρχίσει να γίνονται βαρετές, στη συνέχεια επεσήμανε πως μια συμφωνία για το άνοιγμα ξανά των Στενών του Ορμούζ και την παράταση της εκεχειρίας μπορεί να επιτευχθεί «μέσα στην επόμενη εβδομάδα».

Χθες ωστόσο, ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν εκτίμησε ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι «αναπόφευκτη».