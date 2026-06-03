Στις 29 Μαΐου εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2025 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 32/18.07.2025/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τριάντα επτά (37) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στην Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (ΑΜ) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες Διοριστέων και Κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Στις 29 Μαΐου εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα από επιλαχόντες της Προκήρυξης 2Κ/2024 (ΦΕΚ 12/23.04.2024, τ. ΑΣΕΠ ΦΕΚ 15/08.05.2024, τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση μεταξύ άλλων, τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (478) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (ΑΜ) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Διεξαγωγή εξέτασης ορθοφωνίας

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (ΚΕΔ) γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο συμμόρφωσης του ΑΣΕΠ προς απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 και ώρα 14.30, θα διενεργηθεί εξέταση ορθοφωνίας στο Κεντρικό Κατάστημα του ΑΣΕΠ στην Αθήνα (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11523), για τον υποψήφιο με μοναδικό κωδικό αριθμό 00892508 της Προκήρυξης 2Γ/2024 (ΑΣΕΠ 63) για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κατά την προσέλευσή του, ο υποψήφιος οφείλει να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας του που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, καθώς δεν θα του επιτραπεί η συμμετοχή στη διαδικασία εάν η ταυτότητά του δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Επισημαίνεται ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 περί ταυτοποίησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), δεδομένου ότι το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένο, προς διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής της διαδικασίας.

Η εξέταση της ορθοφωνίας αποβλέπει στη διαπίστωση της ικανότητας του υποψηφίου στην άρθρωση του λόγου και τη μεταφορά μηνυμάτων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Ειδικότερα, η εξέταση θα περιλαμβάνει την εκφώνηση αποσπασμάτων κειμένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η επίδοση στην εξέταση αυτή κρίνεται ως «επιτυχής» ή «μη επιτυχής».

Γνωστοποίηση αριθμών αιτήσεων

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο των Προκηρύξεων 1ΓΕ/ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 21/τ. ΑΣΕΠ/29.04.2026) που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ και 2ΓΕ/2026 (ΦΕΚ 22/τ. ΑΣΕΠ/29.04.2026) που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, υποβλήθηκαν συνολικά 130.412 αιτήσεις.

Οι υποβληθείσες αιτήσεις ανά προκήρυξη έχουν ως εξής:

1ΓΕ/2026: 36.192 αιτήσεις ΠΕ.

2ΓΕ/2026: 94.220 αιτήσεις ΠΕ.