Άγρια συμπλοκή για οικονομικές διαφορές σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (02/06) στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Τούμπας, και όπως κατήγγειλε στις αρχές ένας 58χρονος αμέσως μετά το επεισόδιο, οι δύο γαμπροί του είχαν δώσει ραντεβού με έναν άνδρα περίπου στις 22:00 για να λύσουν μεταξύ τους οικονομικές διαφορές.

Όπως κατήγγειλε ο 58χρονος, ο άνδρας με τον οποίον είχαν δώσει ραντεβού οι γαμπροί του εμφανίστηκε μαζί με μία ομάδα περίπου 10 ατόμων και έπειτα από καβγά ακολούθησε συμπλοκή. Μάλιστα, κατά τη συμπλοκή ένας από την πολυάριθμη ομάδα έβγαλε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο ο ένας από τους δύο γαμπρούς του 58χρονου, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τη voria.gr.

Στο σημείο βρέθηκε και ένας κάλυκας ο οποίος θα αποσταλεί για βαλλιστική εξέταση.

Το συμβάν ερευνά το Α.Τ. Τούμπας.