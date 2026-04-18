Σε μπρα ντε φερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η προσπάθεια τερματισμού της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τη νέα κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να εκπέμπει σήματα αισιοδοξίας για μια επεισοδιακή, όπως όλα δείχνουν, συμφωνία, την ώρα που η Τεχεράνη επιχειρεί να δείξει ότι δεν παραμένει καθόλου ανίσχυρη.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, λίγο μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος, ο Τραμπ παραδέχθηκε πως οι Ιρανοί «το έπαιξαν λίγο έξυπνοι», υιοθετώντας μια τακτική που, όπως είπε, εφαρμόζουν εδώ και 47 χρόνια.

Παρά την εμφανή του ενόχληση για την προσπάθεια του Ιράν να «κλείσει» ξανά τη δίοδο των Στενών, ο Τραμπ επέμεινε πως οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά, τονίζοντας με νόημα πως «δεν μπορούν να μας εκβιάζουν».

Οι Φρουροί της Επανάστασης

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει το πιο ακανθώδες σημείο αυτής της αναμέτρησης. Μόλις λίγες ώρες αφότου η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη άφησαν να εννοηθεί πως η θαλάσσια οδός άνοιξε, ο ιρανικός στρατός επανήλθε με μια σκληρή ανακοίνωση.

Υποστήριξε πως η περιοχή βρίσκεται υπό τον «αυστηρό έλεγχο» των δυνάμεών του και προειδοποίησε πως η κατάσταση θα επιστρέψει στο προηγούμενο εμπόλεμο καθεστώς, εκτός εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το επεισόδιο αυτό επιβεβαιώθηκε και από αναφορές του βρετανικού ναυτικού για πυρά των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον δεξαμενόπλοιου, σκορπίζοντας εκ νέου τη σύγχυση για την ασφάλεια των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το χάσμα παραμένει ορατό παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις. Ενώ ο Τραμπ υποστήριξε σε τηλεοπτική του συνέντευξη πως η Τεχεράνη έχει πλέον «συμφωνήσει σε όλα», ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έσπευσε να τον διαψεύσει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει υπάρξει υποχώρηση στα βασικά αιτήματα της χώρας του.

Η αμερικανική πλευρά ξεκαθαρίζει πως ο αποκλεισμός των λιμανιών θα συνεχιστεί μέχρι την τελική υπογραφή, μια στάση που προκαλεί την οργή της Τεχεράνης και απειλές για αντίποινα.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, η μόνη ουσιαστική αχτίδα ελπίδας έρχεται από τον Λίβανο, όπου η δεκαήμερη εκεχειρία φαίνεται να τηρείται.

Χιλιάδες εκτοπισμένες οικογένειες επιστρέφουν στα σπίτια τους στον νότο, μια εξέλιξη που το Ιράν είχε θέσει ως απαράβατο όρο για οποιαδήποτε ευρύτερη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Αν και η Ουάσινγκτον αρνείται πως ενέδωσε στις πιέσεις, η επιτυχία της εκεχειρίας στον Λίβανο αποτελεί το μόνο στοιχείο που κρατά ζωντανή την αισιοδοξία του Τραμπ, την ώρα που το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακοινώσεις που αναμένονται μέχρι το τέλος της ημέρας.