Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχειρούν στον Ασπρόπυργο Αττικής, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με ξερά χόρτα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Οι δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.