Καμία ένδειξη για παράβαση του νόμου δεν εντόπισε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τάσσεται υπέρ της αρχειοθέτησης της δικογραφίας για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως εκ τούτου, ο φάκελος τέθηκε στο αρχείο από τον εισαγγελέα που διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση και το μόνο που απομένει είναι η επικύρωση ή μη από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, όπως προβλέπει ο νόμος. Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών, πάντως, μετά τη διενέργεια ποινικής έρευνας αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας έκρινε πως δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για κανέναν από τους δύο βουλευτές που ελέγχθηκαν. Για τον λόγο αυτόν κατέληξε στο συμπέρασμα πως η υπόθεση πρέπει να τεθεί στο αρχείο τόσο ως προς τον βουλευτή Λέσβου Χαράλαμπο Αθανασίου και τον βουλευτή Σερρών, Τάσο Χατζηβασιλείου, όσο και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, που φέρεται ως φυσικός αυτουργός της παράβασης καθήκοντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την απόφαση της Βουλής για την άρση της ασυλίας τους οι δύο βουλευτές κλήθηκαν και έδωσαν έγγραφες εξηγήσεις στην Εισαγγελία Πρωτοδικών που ανέλαβε την έρευνα, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και οι δύο αρνήθηκαν πως έχουν διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, υποστηρίζοντας πως ουδέποτε παρενέβησαν, μεταφέροντας αιτήματα παραγωγών-ψηφοφόρων τους με σκοπό την είσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως αναφέρει η δικογραφία.

Ο Αθανασίου έχει εξάλλου υποστηρίξει δημόσια πως αυτό που είχε ζητήσει από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν να διορθώσει τη μειωμένη μοριοδότηση μίας αγρότισσας, που έγινε από αμέλεια εκείνου που συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα του προγράμματος σε λάθος κατηγορία. «Η διόρθωση δεν κατέστη δυνατόν να γίνει, διότι στο μεταξύ είχε κλείσει το σχετικό πρόγραμμα. Δεν ζήτησα από τον πρόεδρο να προβεί σε παράνομη πράξη αλλά να αποκατασταθεί μια αδικία. Συνεπώς, διερωτώμαι ποια παράβαση έκανε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ποια είναι η ηθική μου αυτουργία σε μια ανύπαρκτη παράβαση» έχει δηλώσει ο κ. Αθανασίου.Τις επόμενες μέρες πάντως το ενδιαφέρον στρέφεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις βουλευτές της ΝΔ, διευθυντές γραφείων πολιτικών προσώπων, στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και παραγωγοί.

Η κλήση προς παροχή εξηγήσεων όλων των ελεγχόμενων προσώπων, που συνολικά ξεπερνούν τους πενήντα, έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου, που συντάχθηκε μετά από παραγγελία των εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων για να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της ζημίας σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και, όπως έχει γίνει γνωστό, έχει καταλήξει σε διαφορετικά ποσά ως προς την εκτιμώμενη ζημία.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία βρήκε άλλα ποσά από εκείνα που είχαν συγκροτήσει τα αιτήματα για άρση ασυλίας, παρέδωσε την έκθεσή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συνεκτιμηθεί και με άλλα στοιχεία, ενώ για ορισμένα πρόσωπα αναμένονται και συμπληρωματικά στοιχεία ώστε να ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη. Τα νέα δεδομένα θα ληφθούν υπόψη από τους αρμόδιους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα αξιολογήσουν όλα τα στοιχεία πριν αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους, δηλαδή για πόσους και ποιους από τους υπόπτους θα προχωρήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης και για πόσους και ποιους θα εισηγηθούν την αρχειοθέτηση της δικογραφίας που έχει προκαλέσει ήδη έντονες πολιτικές αναταράξεις.