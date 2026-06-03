Το εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Πάτρα αποτελεί μία από τις πιο προηγμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις του δικτύου της HEINEKEN στην Ευρώπη, με επενδύσεις άνω των 60 εκατ. ευρώ σε ενεργειακή αποδοτικότητα, κυκλική οικονομία, διαχείριση υδάτινων πόρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Sebastian Sanchez, Managing Director της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, «με την πάροδο των ετών, έχουμε επενδύσει σταθερά στην Πάτρα: στην παραγωγή, στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα, στους ανθρώπους. Εδώ παράγουμε μπύρα που διανέμεται σε όλη την Ελλάδα και σε σειρά εξαγωγικών αγορών».

Σύμφωνα με τον διευθυντή του εργοστασίου, Θανάση Γιούλη, η μονάδα εκτείνεται σε συνολικό χώρο 252 στρεμμάτων και διαθέτει δυναμικότητα 3 εκατομμυρίων εκατόλιτρων, δηλαδή περίπου 300 εκατ. λίτρων μπύρας ετησίως. «Πρόκειται για το μεγαλύτερο ζυθοποιείο στη χώρα μας, με ισχυρό αποτύπωμα, σύγχρονη υποδομή και ουσιαστική συμβολή στην παραγωγική βάση της περιοχής», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η παραγωγική μονάδα διαθέτει πέντε αυτοματοποιημένες γραμμές συσκευασίας – δύο για φιάλες, μία για κουτιά και δύο για βαρέλια – καθώς και σύγχρονες εγκαταστάσεις βυνοποίησης και ζυθοποίησης. Οι 90 δεξαμενές μπύρας και οι δύο γραμμές φιλτραρίσματος συνθέτουν μια ολοκληρωμένη αλυσίδα παραγωγής υψηλών προδιαγραφών.

Στο εργοστάσιο της Πάτρας παράγονται όλα τα βασικά brands της εταιρείας, καθώς και οι μηλίτες, η παραγωγή των οποίων ξεκίνησε το 2019. Συνολικά, παράγονται 12 διαφορετικά brands και 141 κωδικοί προϊόντων, ενώ η αποθήκευση του τελικού προϊόντος πραγματοποιείται σε στεγασμένες εγκαταστάσεις 28.000 τ.μ., με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας.

Επενδύσεις και βιώσιμη ανάπτυξη

Ο κ. Γιούλης σημείωσε ότι το εργοστάσιο της Πάτρας είναι ένα από τα ελάχιστα της HEINEKEN στην Ευρώπη που διαθέτουν βυνοποιείο. Η ύπαρξη αυτής της υποδομής, σε συνδυασμό με τη μονάδα της Θεσσαλονίκης, επέτρεψε την ανάπτυξη του προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού με Έλληνες αγρότες, το οποίο λειτουργεί εδώ και 16 χρόνια, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγή.

«Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε επενδύσει περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ, με στόχο να διατηρούμε την Πάτρα στην αιχμή της παραγωγικής και τεχνολογικής εξέλιξης», τόνισε ο κ. Γιούλης. Οι επενδύσεις αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την παραγωγή βαρελιών μίας χρήσης, την επέκταση αποθηκευτικών χώρων, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ενέργειας.

Ξεχωρίζει το φωτοβολταϊκό πάρκο 1 MW ιδιοκατανάλωσης, το οποίο καλύπτει περίπου το 10% των ενεργειακών αναγκών του εργοστασίου. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η εμβληματική πράσινη επένδυση στο πρώτο ηλιοθερμικό πάρκο στην Ελλάδα, δυναμικότητας 5,75 MW, που θα καλύπτει έως και το 25% των θερμικών αναγκών.

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση νερού, καθώς αποτελεί βασική πρώτη ύλη. Από το 2015 έως το 2025, η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 2,7 λίτρα ανά λίτρο μπύρας, εξοικονομώντας 405 εκατομμύρια λίτρα ετησίως. «Πρόκειται για ποσότητα που αντιστοιχεί στις ανάγκες πόσιμου νερού του πληθυσμού της Πάτρας για έναν χρόνο», ανέφερε ο κ. Γιούλης.

Παράλληλα, η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και η αξιοποίηση του φωτοβολταϊκού πάρκου εξοικονομούν 3,5 εκατομμύρια kWh ετησίως, ενώ στη θερμική ενέργεια επιτεύχθηκε μείωση 27 MJ ανά εκατόλιτρο, δηλαδή 40.500 GJ τον χρόνο. Οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 20.000 τόνους (71%) από το 2015 έως το 2025, με πρόβλεψη να φτάσουν το 79% έως το τέλος του 2026.

Διεθνής αναγνώριση

Το 2025, το εργοστάσιο της Πάτρας πιστοποιήθηκε στη βαθμίδα Silver ανάμεσα στα εργοστάσια της HEINEKEN, διάκριση που έχουν μόλις 12 μονάδες παγκοσμίως. Την ίδια χρονιά, κατέκτησε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 52 ευρωπαϊκά εργοστάσια ως προς την παραγωγικότητα και την επίτευξη στόχων.

«Με το πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης TPM, εδώ και δέκα χρόνια καταγράφουμε πρόοδο στους δείκτες κατανάλωσης νερού και ενέργειας, στις αποδόσεις παραγωγής, στην ποιότητα και στη μείωση απωλειών. Το 2025, το εργοστάσιο της Πάτρας βρέθηκε ανάμεσα στις κορυφαίες μονάδες της HEINEKEN διεθνώς, ενώ γιορτάσαμε και 600 ημέρες χωρίς ατύχημα», κατέληξε ο κ. Γιούλης.