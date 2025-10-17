Το φετινό καλοκαίρι η ελληνική αγορά μπύρας αντιμετώπισε προκλήσεις, κυρίως λόγω της υποχώρησης της HORECA και των αλλαγών στις καταναλωτικές συνήθειες. Παρόλα αυτά, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατάφερε να ξεχωρίσει, παρουσιάζοντας θετικά αποτελέσματα και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της παρουσία στην ελληνική αγορά. Σε αποκλειστική συνέντευξη για ΤΑ ΝΕΑ, ο Σίμων Ανερούσος, Διευθυντής Πωλήσεων, και ο Βασίλης Φιλίππου, Business Development Manager, μοιράζονται εμπειρίες, τάσεις της αγοράς και τη στρατηγική της εταιρείας.

Ερ.: Το καλοκαίρι είναι πάντα «high season» για την μπύρα. Πώς πήγε φέτος για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία;

Σίμων Ανερούσος: «Το φετινό καλοκαίρι ήταν αναμφίβολα απαιτητικό, όπως και στο σύνολο της η χρονιά. Κυριότερη πρόκληση αποτέλεσε η υποχώρηση της HORECA, της λεγόμενης, δηλαδή, «κρύας αγοράς», η οποία συνιστά και το βασικό κανάλι κατανάλωσης για την μπύρα. Παρόλα αυτά, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατάφερε να παρουσιάσει θετικό πρόσημο ανάπτυξης, τη στιγμή που η συνολική αγορά κινήθηκε πτωτικά. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τη δύναμη των εμπορικών μας σημάτων, την αποτελεσματικότητα των εμπορικών μας λειτουργιών, αλλά και την εμπιστοσύνη των συνεργατών και των καταναλωτών μας».

Ερ.: Είδαμε τουρίστες, είδαμε και καύσωνα. Αυτοί οι δύο παράγοντες πώς αποτυπώθηκαν στις πωλήσεις σας;

Σίμων Ανερούσος: «Παρότι οι τουριστικές αφίξεις κινήθηκαν ανοδικά, η διάρκεια παραμονής των επισκεπτών και η μέση κατά κεφαλή δαπάνη μειώθηκαν. Ως αποτέλεσμα, είδαμε μια πιο συγκρατημένη συμπεριφορά στην κατανάλωση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους, με μικρότερες δαπάνες σε φαγητό, εστίαση και ψυχαγωγία. Επιπλέον, οι ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες του πρώτου πενταμήνου, και ιδίως την περίοδο του Πάσχα, είχαν δυσμενή επίδραση στην κατανάλωση μπύρας, ενώ ανασταλτικό ρόλο διαδραμάτισαν, επίσης, η αρνητική ψυχολογία των καταναλωτών και ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός. Μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατάφερε να κινηθεί καλύτερα από τη συνολική αγορά σε όλα τα κανάλια».

Ερ.: Υπήρξε κάποιο brand ή κατηγορία που έκανε τη διαφορά φέτος στην αγορά;

Σίμων Ανερούσος: «Στη φετινή σεζόν ξεχώρισαν οι μάρκες που ανταποκρίνονται στις νέες τάσεις της αγοράς. Ο Mythos 0.0%, καινούρια προσθήκη στο brand Mythos, ενίσχυσε περαιτέρω τη δυναμική της κατηγορίας χωρίς αλκοόλ. Με ισχυρή παρουσία σε πολλά καλοκαιρινά δρώμενα, μετέφερε με επιτυχία το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης μέσω ειδικά σχεδιασμένων δράσεων. Αντίστοιχα, η οικογένεια ΦΙΞ Άνευ συνέχισε την ανοδική της πορεία, με τη νέα ΦΙΞ Άνευ Σαγκουίνι να αποσπά ιδιαίτερα θετικά σχόλια και, μαζί με τη ΦΙΞ Άνευ Λεμόνι, να συμβάλλουν ουσιαστικά τόσο στην ανάπτυξη των πωλήσεών μας, όσο και στη διεύρυνση της κατηγορίας. Παράλληλα, οι Kronenbourg 1664 Blanc και ΝΗΣΟΣ Easy IPA ενίσχυσαν το premium portfolio μας, ανταποκρινόμενες στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για πιο εκλεπτυσμένες και ποιοτικές επιλογές μπύρας».

Ερ.: Σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα η ελληνική αγορά μπύρας; Είναι σε φάση ανάκαμψης, σταθερότητας ή πίεσης;

Σίμων Ανερούσος: «Μετά από μια περίοδο έντονης ανάπτυξης, με αποκορύφωμα την περσινή χρονιά, η ελληνική αγορά μπύρας βρέθηκε φέτος αντιμέτωπη με προκλήσεις, κυρίως λόγω της πίεσης στο κανάλι HORECA. Παρόλα αυτά, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία διατηρεί τη δυναμική της, εστιάζοντας σε στρατηγική διαφοροποίηση, επενδύσεις, καινοτομία και βιωσιμότητα. Οι ικανότατοι και δεσμευμένοι άνθρωποι μας, η συνέπεια στην ποιότητα των προϊόντων μας, η δύναμη των εμπορικών μας σημάτων και η στενή συνεργασία με τους πελάτες και συνεργάτες μας αποτελούν τα θεμέλια που μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να διασφαλίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξή μας».

Ερ.: Οι Έλληνες καταναλωτές στρέφονται περισσότερο σε premium επιλογές ή παραμένουν «πιστοί» στις κλασικές τους μάρκες;

Βασίλης Φιλίππου: «Οι Έλληνες καταναλωτές δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερη προτίμηση σε πιο premium μπύρες, χωρίς όμως να εγκαταλείπουν και τις πιο κλασικές επιλογές, όπως ο Mythos και η ΦΙΞ. Η τάση προς μπύρες ξεχωριστού χαρακτήρα πιστεύουμε πως θα συνεχιστεί, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν αυθεντικότητα, εμπειρία και ταυτότητα σε ό,τι επιλέγουν. Σε αυτό το περιβάλλον, ενισχύουμε συστηματικά το premium χαρτοφυλάκιό μας, προσφέροντας ετικέτες που καλύπτουν διαφορετικές γευστικές προτιμήσεις και στιγμές κατανάλωσης. Μάρκες όπως η Kaiser, η Carlsberg, η 1664 Blanc και η ΝΗΣΟΣ αναδεικνύουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους, κερδίζοντας διαρκώς νέους καταναλωτές και ενισχύοντας παράλληλα τη θέση μας στην αγορά».

Ερ.: Τι ρόλο παίζουν οι νέες κατηγορίες, όπως οι radler και alcohol-free μπύρες, στην αγορά;

Βασίλης Φιλίππου: «Οι μπύρες χωρίς αλκοόλ κερδίζουν σταθερά έδαφος, καθώς ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών για ισορροπία και ευεξία, κατακτώντας ένα μονοψήφιο μεν, αλλά σημαντικό μερίδιο αγοράς. Ξεχωριστή δυναμική παρουσιάζουν οι μπύρες χωρίς αλκοόλ με γεύση φρούτων, που έχουν ανανεώσει την κατηγορία, προσελκύοντας νέους καταναλωτές και αμβλύνοντας τα όρια ανάμεσα στην μπύρα και τα αναψυκτικά. Παράλληλα, οι radler μπύρες με χαμηλό βαθμό αλκοόλ επανέρχονται στο προσκήνιο, γνωρίζοντας μια νέα περίοδο άνθησης. Απευθύνονται κυρίως σε όσους αναζητούν πιο ελαφριές και δροσιστικές επιλογές, επιβεβαιώνοντας ότι η κατηγορία της μπύρας εξελίσσεται και εμπλουτίζεται διαρκώς».

Ερ.: Ποιες τάσεις βλέπετε να κερδίζουν έδαφος για το επόμενο διάστημα;

Βασίλης Φιλίππου: «Πέρα από την αυξανόμενη ζήτηση για μπύρες χωρίς ή με λιγότερο αλκοόλ και για premium προϊόντα, βλέπουμε δύο επιπλέον τάσεις να ενισχύονται σταθερά: η τοπικότητα και η βιωσιμότητα. Οι καταναλωτές δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερη προτίμηση σε μάρκες που αναδεικνύουν τον τόπο προέλευσής τους και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και σε εκείνες που καινοτομούν στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δείχνει πως η μπύρα δεν είναι απλώς προϊόν απόλαυσης, αλλά μέρος ενός πιο συνειδητού τρόπου ζωής, και αυτό ανοίγει νέες ευκαιρίες για ολόκληρη την κατηγορία».

Ερ.: Μέσα σε μια ανταγωνιστική αγορά, πού ποντάρει η Ολυμπιακή Ζυθοποιία για να ξεχωρίσει;

Βασίλης Φιλίππου: «Η δύναμή μας πηγάζει από τον Σκοπό και τις Αξίες που μας καθοδηγούν καθημερινά και αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία χτίζουμε τη στρατηγική και τους πυλώνες δράσης μας. Επενδύουμε σταθερά στην έρευνα και ανάπτυξη, στην καινοτομία προϊόντων, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας σε κάθε στάδιο της λειτουργίας μας. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους μας και την εξέλιξή τους, στις στρατηγικές μας συνεργασίες και στη συνεπή, ουσιαστική συμβολή μας στην κοινωνία και τον κλάδο. Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε και να δημιουργούμε αξία με συνέπεια, υπευθυνότητα και προοπτική».

Ερ.: Έχετε στα σκαριά νέες κυκλοφορίες ή projects που μπορούμε να περιμένουμε;

Βασίλης Φιλίππου: «Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τον μητρικό Όμιλο Carlsberg, παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην καινοτομία, τόσο μέσα από νέα προϊόντα όσο και μέσα από εξελίξεις στα υλικά και τις διαδικασίες παραγωγής. Η ανάπτυξη νέων προτάσεων αποτελεί διαχρονική μας προτεραιότητα και τα επόμενα χρόνια θα δείτε φρέσκες ιδέες σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιούμαστε: μπύρες, μηλίτες και mixers. Την ίδια στιγμή, συνεχίζουμε την υλοποίηση του συνεκτικού μας πλάνου βιώσιμης ανάπτυξης «Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ και ακόμη πιο μακριά», επενδύοντας σε δράσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα σε όλη την αλυσίδα αξίας και ενισχύουν τη θετική μας συμβολή στην κοινωνία. Έχοντας καταγράψει ουσιαστική πρόοδο και το 2024 σε τομείς όπως η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η κυκλική οικονομία και η κοινωνική ενδυνάμωση, συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για ένα βιώσιμο μέλλον».

Ερ.: Αν «διαβάζατε» την αγορά μέχρι το τέλος του 2025, ποια θα ήταν η πρόβλεψή σας;

Σίμων Ανερούσος: «Ακόμα και τα πιο αισιόδοξα σενάρια δείχνουν μια αγορά που θα κινηθεί αρνητικά. Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι το 2024 ήταν μια εξαιρετικά θετική χρονιά για την κατηγορία, με τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων των τελευταίων 15 ετών. Υπό αυτή την έννοια, η φετινή χρονιά λειτουργεί περισσότερο ως περίοδος εξομάλυνσης. Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι η επόμενη χρονιά θα φέρει σταδιακή βελτίωση της ψυχολογίας των καταναλωτών και, κατ’ επέκταση, επαναφορά της κατανάλωσης σε θετικούς ρυθμούς».

Ερ.: Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για τον κλάδο τα επόμενα χρόνια;

Σίμων Ανερούσος: «Το μεγάλο στοίχημα για τον κλάδο είναι να παραμείνει σημαντικός τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την αγορά. Αυτό σημαίνει βαθύτερη κατανόηση των αναγκών των καταναλωτών, συνεχή καινοτομία σε προϊόντα και γεύσεις, συνεργασία και συνδημιουργία πλάνων με τους συνεργάτες μας, καθώς και ενίσχυση της αξίας και της εμπειρίας που προσφέρουμε στο τελικό σημείο πώλησης. Μόνο έτσι ο κλάδος θα συνεχίσει να εξελίσσεται, να εμπνέει και να έχει έναν ενεργό ρόλο σε μια αγορά που αλλάζει διαρκώς».

Ερ.: Αν έπρεπε να περιγράψετε τη φετινή σεζόν με μία φράση, ποια θα ήταν;

Σίμων Ανερούσος: «Μετά από χρόνια ανόδου, η ήπια πτώση της μπύρας φέτος αποτελεί ευκαιρία για αναπροσαρμογή και καινοτομία που θα οδηγήσει την κατηγορία στο επόμενο στάδιο εξέλιξης».