Φωτιά ξέσπασε, το μεσημέρι της Τετάρτης (03/06) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες, με 9 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη.

Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.