Φωτιά ξέσπασε, το μεσημέρι της Τετάρτης (03/06) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες, με 9 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη.
Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026