Η ανακοίνωση του Ιράν το Σάββατο ότι ανακτά τον «αυστηρό έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ πυροδότησε έναν νέο κύκλο αβεβαιότητας και αυξημένου κινδύνου για τη ναυσιπλοΐα στην πιο κρίσιμη θαλάσσια οδό του κόσμου.

Λιγότερο από 24 ώρες αφότου η Τεχεράνη είχε κηρύξει τα Στενά ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία —μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου— ο ιρανικός στρατός υπαναχώρησε, δηλώνοντας πως η περιοχή επιστρέφει στην «προτέρα κατάσταση».

Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε πως ο ασφυκτικός έλεγχος θα διατηρηθεί, εκτός εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Η σύντομη ανάπαυλα επέτρεψε σε 19 πλοία να διέλθουν από τα Στενά την Παρασκευή και νωρίς το Σάββατο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Kpler.

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε δραματικά μετά από δύο σοβαρά περιστατικά που κατέγραψε ο οργανισμός UKMTO του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού. Στο πρώτο περιστατικό, ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον δεξαμενόπλοιου χωρίς καμία προειδοποίηση στον ασύρματο.

Αν και το πλήρωμα δηλώθηκε ασφαλές, η επίθεση προκάλεσε σοκ. Στο δεύτερο συμβάν, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα», το οποίο προκάλεσε ζημιές σε κοντέινερ.

Η ένταση πήρε και διπλωματικές διαστάσεις, καθώς τα δύο πλοία που δέχθηκαν επίθεση έφεραν σημαία Ινδίας.

Το Νέο Δελχί κάλεσε εσπευσμένα τον Ιρανό πρεσβευτή για να εκφράσει τη «βαθιά του ανησυχία», δεδομένου ότι η Τεχεράνη είχε προηγουμένως εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των ινδικών εμπορικών σκαφών.

Αναφορές από το TankerTrackers.com επιβεβαιώνουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ανάγκασαν τα δύο πλοία να αλλάξουν πορεία.

Οι εξελίξεις προκάλεσαν αμέσως τα αντανακλαστικά στην παγκόσμια ναυτιλία

Ο δανέζικος κολοσσός Maersk ανακοίνωσε ότι τα πλοία του θα αποφεύγουν τα Στενά μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους, ενώ η γαλλική CMA CGM είδε τουλάχιστον τέσσερα πλοία της να κάνουν αναστροφή το Σάββατο καθώς πλησίαζαν το νησί Λαράκ, σημείο ελέγχου των ιρανικών Αρχών.

20 πλοία δέχτηκαν επίθεση

Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ, τουλάχιστον 20 πλοία έχουν δεχθεί επίθεση τις τελευταίες εβδομάδες.

«Τα Στενά παραμένουν σε ζώνη κινδύνου», δήλωσε η Μαρία Μπερζελέτου, ανώτερη αναλύτρια της Signal.

Όπως επεσήμανε, οι επόμενες 72 έως 96 ώρες θα είναι καθοριστικές, καθώς από τις διελεύσεις των δεξαμενόπλοιων σε αυτό το διάστημα θα κριθεί αν θα επιστρέψει η εμπιστοσύνη στην αγορά ή αν ο φόβος θα συνεχίσει να κυριαρχεί, επηρεάζοντας καθοριστικά την έκβαση των διαπραγματεύσεων.