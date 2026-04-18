Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν μήνυμα των Φρουρών της Επανάστασης, με το οποίο διατάζουν τα πλοία να μην απομακρύνονται από τα αγκυροβόλια τους, προειδοποιώντας τα ταυτόχρονα ότι αν πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ, αυτό θα θεωρηθεί συνεργασία με τον «Εχθρό».

Παράλληλα στο μήνυμα τους οι Φρουροί της Επανάστασης, λένε ότι τα πλοία και οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να ακολουθούν τις ειδοποιήσεις που εκδίδονται από το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης και ότι οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ «δεν έχουν καμία εγκυρότητα».

Ο τοπικός διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, δήλωσε ότι οποιοδήποτε πλοίο αγνοήσει τις προειδοποιήσεις στα Στενά του Ορμούζ θα στοχοποιηθεί. Δήλωσε επίσης ότι το Ναυτικό των ΗΠΑ θα δεχθεί «σκληρό πλήγμα» αν επιτεθεί σε ιρανικά πλοία.