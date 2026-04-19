- Το Ιράν αρνείται νέο γύρο διαπραγματεύσεων λόγω «υπερβολικών απαιτήσεων» των ΗΠΑ.
- Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν καλά και δεν απέχουν πολύ από συμφωνία.
- Ο ισραηλινός στρατός δημοσιοποίησε χάρτη με τα εδάφη του νότιου Λιβάνου που ελέγχει, παρουσιάζοντας δεκάδες λιβανικά χωριά υπό κατοχή.
- Κανένα δεξαμενόπλοιο δεν διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης.
- Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς συμμετείχε σε μαραθώνιο συνομιλιών 21 ωρών με ιρανική αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ χωρίς συμφωνία.
- Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Ουόλτζ υπερασπίστηκε ως αποδεκτή την απειλή βομβαρδισμού ιρανικών γεφυρών και σταθμών ενέργειας.
- Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για το Ιράν να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία.
- Η Ισπανία θα ζητήσει την Τρίτη από την ΕΕ να τερματίσει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ λόγω παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου.
- Το Ιράν παρουσίασε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις – «Ανανεώνουμε το οπλοστάσιό μας ταχύτερα από ποτέ»
- Μπάγερν – Στουτγκάρδη 4-2: Πάρτι τίτλου για τους Βαυαρούς που κατέκτησαν το 35ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους
- Λουτσέσκου: «Περνάμε δύσκολες καταστάσεις- Ηρθαμε σε ένα πολύ κομβικό ματς χωρίς τα απαιτούμενα »
- Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 2-1: Πήραν τη νίκη οι πολίτες, τρέμουν οι κανονιέρηδες και «φωτιά» η Premier League