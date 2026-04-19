  • Το Ιράν αρνείται νέο γύρο διαπραγματεύσεων λόγω «υπερβολικών απαιτήσεων» των ΗΠΑ.
  • Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν καλά και δεν απέχουν πολύ από συμφωνία.
  • Ο ισραηλινός στρατός δημοσιοποίησε χάρτη με τα εδάφη του νότιου Λιβάνου που ελέγχει, παρουσιάζοντας δεκάδες λιβανικά χωριά υπό κατοχή.
  • Κανένα δεξαμενόπλοιο δεν διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης.
  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς συμμετείχε σε μαραθώνιο συνομιλιών 21 ωρών με ιρανική αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ χωρίς συμφωνία.
  • Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Ουόλτζ υπερασπίστηκε ως αποδεκτή την απειλή βομβαρδισμού ιρανικών γεφυρών και σταθμών ενέργειας.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για το Ιράν να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία.
  • Η Ισπανία θα ζητήσει την Τρίτη από την ΕΕ να τερματίσει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ λόγω παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου.
  • Το Ιράν παρουσίασε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις – «Ανανεώνουμε το οπλοστάσιό μας ταχύτερα από ποτέ»

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα