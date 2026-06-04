Την επιστροφή του στις μεγάλες εθνικές κατηγορίες διεκδικεί ο Απόλλωνας Πάτρας. Η ιστορική ομάδα της Αχαΐας, επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα και ήδη έχουν γίνει κινήσεις για την άνοδο στην Elite League με τη διαδικασία της Wild Card.

Μια ομάδα που υπηρέτησε, και συνεχίζει να υπηρετεί και διαχρονικά να κοσμεί με σθένος και αξίες το ελληνικό μπάσκετ. Σύλλογος μεγάλος με πολύ κόσμο στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, που τον αγαπά παθολογικά και γέμιζε ασφυκτικά σε δύσκολες εποχές το ιδιόκτητο γήπεδο 3.500 θέσεων στην Περιβόλα.

Κάνει πλέον νέο ξεκίνημα και διεκδικεί κάτι που αξίζει! Την άνοδο στην Elite League. Ήδη υπέβαλλε φάκελο για να πάρει το εισιτήριο μέσω wild card και να βρεθεί πιο κοντά στη θέση που η ιστορία επιτάσσει και το θέλει όσο τίποτα άλλο ο κόσμος του, στη GBL.

Μάλιστα δίνοντας το στίγμα του οργανισμού οι άνθρωποι της διοίκησης σε επίσημη ανακοίνωση για την επιλογή της διεκδίκησης της ανόδου με τη διαδικασία της wild card, μεταξύ άλλων τόνισαν:

«Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην αρμόδια επιτροπή της ομοσπονδίας, είμαστε βέβαιοι πως η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων θα γίνει με απόλυτη αντικειμενικότητα, και διαφάνεια βάσει των αυστηρών κριτηρίων και των απαιτήσεων που ορίζει η σχετική προκήρυξη. Η προοπτική αυτή μας γεμίζει με βαθιά αισιοδοξία και πίστη για το μέλλον του συλλόγου μας».

Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση του προέδρου του Συλλόγου και πρώην προπονητή με ξεχωριστή διαδρομή στον χώρο, Γιάννη Χριστόπουλου, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου επισήμανε με νόημα:

«Ο φάκελός μας χαρακτηρίζεται από πληρότητα. Γνωρίζουν όλοι τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει ο Απόλλων στο μπάσκετ και τι προοπτικές έχει για να προσφέρει ακόμη περισσότερα. Δεν μιλάμε απλώς για μία ομάδα, η μία πειραματική διαδικασία αλλά για έναν Σύλλογο που η παράδοση του είναι συνυφασμένη με την κοινωνία και τον αθλητισμό. Όμως αφού ενημερωθούμε και παράλληλα ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι ακριβώς τη διαδικασία και τον τρόπο της μοριοδότησης, εάν μία ομάδα πληροί καλύτερες προϋποθέσεις από τον Απόλλωνα, εμείς πρώτοι θα χειροκροτήσουμε και θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα που θα της χορηγηθεί η άδεια συμμετοχής. Πάνω από όλους πρέπει να είναι οι αξίες και το δίκαιο».