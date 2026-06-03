Η επέκταση των μεγάλων ποδοσφαιρικών brands σε νέα αθλήματα αποτελεί μία από τις πιο έντονες τάσεις των τελευταίων ετών και η Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Η γαλλική ομάδα, που κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας μπασκετικού τμήματος, με φόντο τη συμμετοχή της στο φιλόδοξο πρότζεκτ του NBA Europe.

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι αστέρες του NBA επενδύουν στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς διατηρεί μετοχική παρουσία στη Λίβερπουλ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμμετέχει επενδυτικά στη γυναικεία ομάδα της Τσέλσι, ενώ οι Λάρι Νανς Τζούνιορ και Ράσελ Ουέστμπρουκ έχουν συνδεθεί με τη Λιντς. Σε αυτή τη λίστα προστέθηκε το καλοκαίρι του 2025 και ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο σούπερ σταρ του NBA απέκτησε ποσοστό μετοχών στην Παρί Σεν Ζερμέν, σε μια κίνηση που από την πρώτη στιγμή συνδέθηκε με ευρύτερα επιχειρηματικά σχέδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μεγάλος στόχος αφορά τη δημιουργία μιας επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ που θα εκπροσωπήσει το κλαμπ στη νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση που ετοιμάζει το NBA σε συνεργασία με τη FIBA.

Το NBA Europe βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας και, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, το αρχικό πλάνο προβλέπει την έναρξη της διοργάνωσης το φθινόπωρο του 2027.

Μάλιστα, τα πρώτα εγχειρήματα έχουν ήδη ξεκινήσει να παίρνουν μορφή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ομάδα της Ρώμης, στην οποία έχει επενδύσει ο Λούκα Ντόντσιτς, δείχνοντας έμπρακτα ότι το project προχωρά με τη στήριξη κορυφαίων ονομάτων του παγκόσμιου μπάσκετ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Παρί Σεν Ζερμέν θεωρείται μία από τις πιο ελκυστικές επιλογές για το νέο πρωτάθλημα. Το μέγεθος του συλλόγου, η δυναμική της γαλλικής πρωτεύουσας και η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του brand αποτελούν στοιχεία που μπορούν να προσελκύσουν χορηγούς, επενδυτές και κορυφαίους αθλητές.

Ο Ντουράντ αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις με το επενδυτικό σχήμα από το Κατάρ που ελέγχει τον σύλλογο, παρουσιάζοντας το πλάνο για τη δημιουργία της ομάδας. Η παρουσία του δεν προσφέρει μόνο οικονομική βαρύτητα, αλλά και τεράστια προβολή σε ένα εγχείρημα που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τον χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αν τελικά η Παρί Σεν Ζερμέν αποφασίσει να κάνει το βήμα, τότε το NBA Europe θα αποκτήσει ένα από τα πιο ισχυρά αθλητικά brands του κόσμου. Και ίσως, τα επόμενα χρόνια, η Παρί να μην κυνηγά μόνο ευρωπαϊκές κορυφές στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ.