Οι αποχωρήσαντες από τη Νέα Αριστερά βουλευτές είναι επτά. Μια μόνο έφυγε παραδίδοντας την έδρα της, ωστόσο. Η ίδια όταν είχε εγκαταλείψει τον κασσελακικό ΣΥΡΙΖΑ είχε κρατήσει το κοινοβουλευτικό της έδρανο. Τότε, υπέγραψε μαζί με άλλα 8 μέλη της ΚΟ και 49 της ΚΕ ένα κείμενο στο οποίο εξηγούσαν γιατί δεν τους χωρούσε πια η Κουμουνδούρου. Σε συνεντεύξεις της έλεγε ότι ήταν «σαφείς και συγκεκριμένοι πολιτικοί λόγοι».

Το συριζαϊκό ηγετικό σχήμα ήταν ανίκανο να ασκήσει δομική αντιπολίτευση, ανέφερε. Είχε κρατήσει, άρα, το βουλευτικό αξίωμα για να κάνει με τους συντρόφους που συνέχισαν μαζί ό,τι δεν μπορούσαν να κάνουν στο κόμμα του οποίου έγινε υπουργός μόλις στα 31 της. Σήμερα, πάλι, τη δεύτερη φορά που αποχαιρετά μια κομματική έδρα, δηλώνει πως αιτία ήταν ο «αδιέξοδος δρόμος» που επέλεξε ο επικεφαλής της.

Ο Σακελλαρίδης «επικεντρώνεται στη διατήρηση μιας πολιτικής ταυτότητας», ενώ εκείνη ενδιαφέρεται «να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός προγραμματικά στη Δεξιά» με κυβερνητική προοπτική. Αυτή η ιδεολογική αιτιολόγηση επιτρέπει στην Εφη Αχτσιόγλου να περιγράψει την έξοδό της από τη Βουλή σαν «μια πράξη ευθύνης». Τι κι αν με ανάλογη άνεση είχε παρουσιάσει, ως τέτοια, και την παραμονή της στο βουλευτήριο τον Νοέμβριο του 2023;

Ερμηνείες

Στην αναζήτηση του κεντροαριστερού δισκοπότηρου – της επανίδρυσης του άλλου πόλου – ακολουθεί κατά γράμμα το εγχειρίδιο οδηγιών που έγραψε ο πολιτικός της πατέρας για όσους επιθυμούν να βρεθούν ξανά υπό τη σκέπη και την ηγεσία του. Δεν άφησε απλά το Κοινοβούλιο συντάσσοντας μια δήλωση με πρότυπο τη δική του επιστολή παραίτησης. Ξεπατίκωσε μέχρι και το «δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση».

Για την ακρίβεια, προς το παρόν είναι η μοναδική η οποία απαρνήθηκε το βουλευτικό της αξίωμα, όπως απαίτησε ο αρχηγός της ΕΛΑΣ από αυτούς που σκέφτονται να τον ακολουθήσουν στο βουνό. Ούτε καν οι συριζαίοι που έχουν βγει να δώσουν δημόσια όρκους αιώνιας πίστης στο χάρισμά του δεν έχουν αφήσει ακόμη τα βουλευτικά τους προνόμια για χάρη του. Η κίνησή της, βέβαια, επιδέχεται διπλής ερμηνείας.

Για κάποιους απέδειξε ότι είναι πράγματι διατεθειμένη να ξεβολευτεί, προκειμένου να δώσει τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Για άλλους, αποκάλυψε πως είναι έτοιμη να υποκύψει σε κάθε επιταγή του ανθρώπου ο οποίος ανέλυσε σχεδόν μνησίκακα στα πολιτικά του απομνημονεύματα πόσο τον ενόχλησε όταν του είπε «όχι». Στη μια περίπτωση, ρετουσάρει την πολιτική της εικόνα. Στην άλλη, τη μουτζουρώνει. Σε καμία δεν παρουσιάζει μια διαφορετική από την παλιά, όμως.