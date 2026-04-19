Ο Μάικ Γουόλτς, πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, δήλωσε ότι η στοχοποίηση μη στρατιωτικών υποδομών στο Ιράν παραμένει στο τραπέζι των επιλογών, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τέτοιου είδους επιθέσεις δεν συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

«Έχουμε μακρά ιστορία στην καταστροφή γεφυρών, εργοστασίων παραγωγής ενέργειας και άλλων υποδομών που τροφοδοτούν τον στρατό του Ιράν», δήλωσε ο Γουόλτς στην εκπομπή «Meet the Press» του δικτύου NBC. «Σύμφωνα με το δίκαιο του χερσαίου πολέμου και τους κανόνες εμπλοκής, οποιοδήποτε είδος υποδομής χρησιμοποιείται για διπλό σκοπό (στρατιωτικό και πολιτικό) αποτελεί απολύτως νόμιμο στόχο».