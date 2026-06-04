Με σχέδιο πολιτικό και οργανωτικό, που περιλαμβάνει μια σειρά κινήσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να αλλάξουν την εικόνα της ακινησίας που έχει αποτυπωθεί στον πρώτο γύρο δημοσκοπήσεων και μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Με απόλυτη επίγνωση πως επικοινωνιακά ο πρώην πρωθυπουργός έχει προβάδισμα, στη Χαριλάου Τρικούπη εφαρμόζουν «την τέχνη του πολέμου», που προβλέπει πως για να κερδίσεις όλες τις μάχες που θα δώσεις, δεν χρειάζεται να γνωρίζεις μόνο τον εχθρό, αλλά και τον εαυτό σου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως το ΠΑΣΟΚ θα «παίξει» στα δυνατά του σημεία: στην παρουσία του ανά περιφέρεια, η οποία είναι ισχυρή, στη γείωσή του στα εργατικά δίκτυα και στην αυτοδιοίκηση, αλλά και στην προγραμματική του συνέπεια – σε έναν αγώνα που, στην εκτίμηση των επιτελικών στελεχών, μοιάζει μαραθώνιος, αυτά είναι και τα χαρακτηριστικά που θα μετρήσουν.

Κομβικό το σημερινό Πολιτικό Συμβούλιο

Στην πράξη, η αρχή θα γίνει στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου θα υπάρξει μια ανακατανομή αρμοδιοτήτων, ένα είδος σκιώδους κυβέρνησης. Στη λογική των κύκλων εργασίας, με ομάδες τριών και τεσσάρων προσώπων, πιθανόν με κάποιον βασικό εκπρόσωπο, που θα αντιμετωπίζουν θεματικά την κυβέρνηση – για παράδειγμα, για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική και το κοινωνικό κράτος. Αυτές τις μέρες μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στο οργανόγραμμα, ώστε το νέο σχήμα να είναι λειτουργικό και να αναδείξει τα στελέχη που είναι έτοιμα να αναλάβουν και κυβερνητικές θέσεις, εφόσον κληθούν. Προϋπόθεση για να είναι η μάχη αυτή πετυχημένη, λένε όλες οι πλευρές, είναι η συστράτευση και συμπερίληψη στελεχών: δηλαδή αφενός να συμβάλουν όλοι στην προσπάθεια και αφετέρου να μην περιθωριοποιηθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Αντιδράσεων συνέχεια για τις δηλώσεις Δούκα

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, υπό μια έννοια, είναι κομβική, γιατί έχει προηγηθεί – στη μέση του δημοσκοπικού κυκλώνα και της ίδρυσης της ΕΛΑΣ – η δήλωση του Χάρη Δούκα για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα σε ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες, που σήκωσε εσωκομματική σκόνη: «Υπάρχει μία αγγλική φράση που λέει ότι όταν οι καιροί είναι σκληροί είναι για δυνατούς χαρακτήρες», σχολίασε η Αννα Διαμαντοπούλου (Open). «Εχουμε απέναντι τη Νέα Δημοκρατία και κάθε μορφή λαϊκισμού. Ετσι ήταν πάντα το ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται για κανέναν, όσο σημαντικός και να είναι, να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο», επεσήμανε όταν ρωτήθηκε για τα λεγόμενα Δούκα. «Ακούω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εσωτερικά προβλήματα περί συνεργασιών. Ξεκάθαρες κουβέντες, κανένα κόμμα σοβαρό στον κόσμο δεν είναι παράκλητος άλλου κόμματος», ανέφερε (ΕΡΤ) ο Πάρις Κουκουλόπουλος. «Το ότι ο Τσίπρας έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να μας πει ότι δεν πιστώνεται το αποτέλεσμα αυτό (σ.σ.: το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 32% πήγε στο 17%), εγώ ξέρω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών, όποτε και αν έρθουν, θετικό ή αρνητικό για το ΠΑΣΟΚ, θα χρεωθεί και θα πιστωθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη», επεσήμανε, δείχνοντας εμμέσως πως σε αυτή τη φάση δεν τίθεται θέμα αλλαγής ηγεσίας, ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στον τρόπο αντιμετώπισης τόσο της ΝΔ όσο και της ΕΛΑΣ – που ενδεχομένως κατατεθούν και στη συνεδρίαση του ΠΣ, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι εσωκομματικοί πόλοι.

Δεν αποκλείεται, στην ίδια συνεδρίαση, να υπάρξουν και βέλη προς την πλευρά Δούκα για όσα είπε: «Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε. Αν ο ίδιος κρίνει ότι υπάρχει λόγος, οφείλει να τον εξηγήσει. Βεβαίως και δεν υπήρχε λόγος. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν από δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις, με τη διακήρυξή του», σχολίασε, δείχνοντας προς αυτή την κατεύθυνση, ο γραμματέας Γιάννης Βαρδακαστάνης.