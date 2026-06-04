Πάνω από 70 άτομα που παρευρέθηκαν σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.

Το υπουργείο Υγείας μάλιστα, σύμφωνα με το philenews.com έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, που είχε ως αποτέλεσμα 39 καλεσμένοι από τη Λεμεσό να εμφανίσουν συμπτώματα, ενώ 15 άτομα νοσηλεύτηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά. Παράλληλα, συμπτώματα παρουσίασαν και 35 καλεσμένοι από την Πάφο, και τρεις χρειάστηκε να νοσηλευητούν.

Ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Ηρόδοτο Ηροδότου, που μίλησε στο κυπριακό μέσο ανέφερε ότι συνεχίζονται οι αναλύσεις τροφίμων και νερού από τα δείγματα που λήφθηκαν από το υποστατικό ενώ οι αρχές μίλησαν και με άτομα που παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων τροφίμων και πιθανών μικροβίων που ενδέχεται να προκάλεσαν το περιστατικό.

«Ξεκινήσαμε αμέσως τις έρευνες, καθώς και τη λήψη προσωπικών συνεντεύξεων από τους ασθενείς – καλεσμένους. Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος, λήφθηκαν δείγματα τροφίμων και αναστάλθηκε η λειτουργία του ύποπτου υποστατικού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι γίνεται έρευνα και για δεύτερο περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης σε άλλο χώρο δεξιώσεων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν την πιθανότητα τα δύο περιστατικά να συνδέονται.