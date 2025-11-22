Σοβαρό περιστατικό δηλητηρίασης από σούσι σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν 22χρονο να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου μετά την κατανάλωση ωμού ψαριού. Ο νεαρός, που δήλωσε πως τρώει συχνά σούσι, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά το γεύμα του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Εκεί χειρουργήθηκε, αφού η αρχική εκτίμηση των γιατρών ήταν ότι επρόκειτο για νεοπλασία. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι είχε μολυνθεί από το εντερικό παράσιτο «anisakis», που εντοπίζεται σε ωμά ψάρια και φαγητά που δεν έχουν μαγειρευτεί σωστά.

Το παράσιτο αυτό (ανισακίαση ή ανισακίδωση) προκαλεί συνήθως σοβαρά γαστρεντερικά προβλήματα, όπως πόνο στην κοιλιά, ναυτία και διάρροια.

Στον 22χρονο χορηγήθηκε αντιβίωση. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο. Πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό anisakis στην Ελλάδα.