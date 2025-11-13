Δύο παιδιά που βρίσκονταν σε διακοπές στην Κωνσταντινούπολη πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση σε δημοφιλή τουριστική περιοχή της πόλης, ενώ οι γονείς τους νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης και τις υγειονομικές αρχές.

«Παρά όλες τις προσπάθειες που έγιναν, τα παιδιά, ηλικίας 6 και 3 ετών, δεν μπόρεσαν να σωθούν. Οι γονείς παραμένουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας», δήλωσε στην πλατφόρμα X ο επαρχιακός διευθυντής Υγείας της Κωνσταντινούπολης.

Ο δρ Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ ανέφερε ότι: «έχει ξεκινήσει έρευνα από τη διεύθυνση υγείας» και διευκρίνισε πως η οικογένεια νοσηλεύτηκε για «φερόμενη τροφική δηλητηρίαση».

Σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, που επικαλείται «έρευνα της αστυνομίας», η οικογένεια κατάγεται από τη Γερμανία, όπου ζει πολυπληθής τουρκική κοινότητα, και βρισκόταν στην Τουρκία για διακοπές.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η δηλητηρίαση ενδέχεται να προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από πλανόδιο πωλητή, καθώς και από γεμιστές πατάτες, γνωστές ως kumpir, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές φαγητό δρόμου. Τα τρόφιμα αυτά φέρεται να καταναλώθηκαν την Τρίτη στην τουριστική περιοχή Ορτάκιοϊ, στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου.

Τέλος, το NTV μετέδωσε ότι το ζευγάρι και τα δύο παιδιά τους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο αφού παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα ασθένειας.