Συναγερμός σήμανε στη συνοικία Σίσλι της Κωνσταντινούπολης, όταν 25 άτομα κατέφθασαν στα τοπικά νοσοκομεία παρουσιάζοντας συμπτώματα που παραπέμπουν σε τροφική δηλητηρίαση, έπειτα από γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής.

Ο Διευθυντής Υγείας της Επαρχίας Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ, ενημέρωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι όλοι οι πολίτες που αναζήτησαν ιατρική βοήθεια βρίσκονται σε καλή κατάσταση. «Η απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση και θεραπεία βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Σίσλι, μία από τις πιο πολυσύχναστες και εμπορικά ανεπτυγμένες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, με ιστορικό δεσμό με την ελληνική κοινότητα, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά από μια σειρά περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης.

Το νέο αυτό συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά το περιστατικό σε καφετέρια, όπου η 26χρονη μηχανικός Άιμπεν Οζτσιλινγκίρ Τουρτούρα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ αφού κατανάλωσε τουρκικό καφέ που περιείχε καυστική ουσία, αλλά και ύστερα από την τραγική υπόθεση με τον θάνατο ολόκληρης οικογένειας στην πόλη, γεγονότα που εντείνουν τους προβληματισμούς για την τήρηση των κανόνων υγειονομικής ασφάλειας.