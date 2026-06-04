Νέες προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι, ενώ θα ακολουθήσουν και νέες τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το πρωί της Πέμπτης (4/6). Όπως είπε έρχονται 5.500 νέοι μόνιμοι διορισμοί και ακολουθούν και προσλήψεις αναπληρωτών.

Η υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπενθύμισε ότι την προηγούμενη χρονιά είχαν γίνει 10.000 μόνιμοι διορισμοί. Παράλληλα, στο εκπαιδευτικό σύστημα εντάχθηκαν συνολικά 47.000 αναπληρωτές διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων σχολικοί νοσηλευτές και προσωπικό παράλληλης στήριξης.

Η κ. Ζαχαράκη στάθηκε στη θετική πορεία των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), επισημαίνοντας ότι ολοένα και περισσότεροι μαθητές τα επιλέγουν για τη φοίτησή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η συμμετοχή στα ΕΠΑΛ έχει αυξηθεί κατά 27%, εξέλιξη που χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Εθνικός διάλογος για την εκπαίδευση και τις Πανελλαδικές

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στον εθνικό διάλογο για την εκπαίδευση, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή ανεξάρτητης επιτροπής άνω των 100 μελών από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

«Ξεκινήσαμε έναν εθνικό διάλογο με ανεξάρτητη επιτροπή από τον Φεβρουάριο. Σκοπός είναι τον Νοέμβριο να παραδοθεί από την ανεξάρτητη επιτροπή, άνω των 100 ατόμων όλων των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, ένα πόρισμα πώς θα θέλαμε το σχολείο», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη.

Η υπουργός εξέφρασε την άποψη ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις «να μην είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπεις στα πανεπιστήμια», διευκρινίζοντας ωστόσο πως «δεν είμαστε ακόμα εκεί». Αναφερόμενη στην πίεση που βιώνουν οι μαθητές λόγω των εξετάσεων, υπενθύμισε τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 1550, στην οποία «κάθε μέρα λαμβάνουμε 120-160 τηλεφωνήματα».

Ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία

«Πλέον και από τον Σεπτέμβριο έχουμε ενσωματώσει στον σχεδιασμό μας και ψυχολογική υποστήριξη γονέων με το connected parents ώστε να ξέρουν και οι γονείς ότι υπάρχει κάποιος να τους ακούσει», δήλωσε η Σ. Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε επίσης σε ειδικά σεμινάρια από ψυχολόγους και σχολικούς ψυχολόγους για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

«Θέλουμε να αυξήσουμε τους ψυχολόγους στα σχολεία. Τώρα έχουμε μία φορά την εβδομάδα σε πολλά δημόσια. Είναι λίγο», σημείωσε η υπουργός Παιδείας, προσθέτοντας ότι «πολλές φορές δεν μας φτάνουν οι σχολικοί ψυχολόγοι στους πίνακες. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξαντλήσει τους πίνακες. Έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει τον αριθμό των ψυχολόγων από το 2020 στα σχολεία».