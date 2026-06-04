Ο άνδρας που αφόπλισε έναν από τους φερόμενους δράστες της πολύνεκρης επίθεσης στην παραλία Μπόντι της Αυστραλίας κατηγορείται πλέον για επίθεση, σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ahmed al Ahmed, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί ήρωας μετά την παρέμβασή του στην επίθεση κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης τον Δεκέμβριο, όπου σκοτώθηκαν 15 άτομα και τραυματίστηκαν δεκάδες, αντιμετωπίζει πλέον ποινικές κατηγορίες, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Ο 44χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του τον Μάρτιο. Οι αρχές τον έχουν κατηγορήσει για ενδοοικογενειακή βία, κοινή επίθεση, καθώς και για παρακολούθηση και εκφοβισμό.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, μιλώντας στο δίκτυο ABC.

Βίντεο από τη μαζική επίθεση σε εκδήλωση για τη Χανουκά (Εβραϊκή γιορτή) δείχνει τον Ahmed να παλεύει με έναν από τους φερόμενους δράστες και να του αρπάζει το όπλο.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς και στη συνέχεια επισκέφθηκε στο νοσοκομείο ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Anthony Albanese, ο οποίος τον αποκάλεσε επί της ουσίας ήρωα.

Μια διαδικτυακή καμπάνια μάλιστα συγκέντρωσε πάνω από 2,5 εκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια (περίπου 1,24 εκατ. λίρες ή 1,7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) για τη στήριξή του.

Ο Ahmed αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου Bankstown στο Σίδνεϊ στις 29 Ιουνίου.

Η επίθεση στην παραλία Μπόντι θεωρείται η πιο θανατηφόρα μαζική επίθεση με πυροβόλα όπλα στην Αυστραλία από το 1996. Η αστυνομία την έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική ενέργεια με στόχο την εβραϊκή κοινότητα.