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Συνάντηση… μεγατόνων: Ρομπέρτο Κάρλος και ο bodyguard του Μέσι (vid, pic)
Δύναμη στα πόδια κόντρα δύναμη στα χέρια. Ο ένας πέρασε στιγμές και στιγμές στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ο έτερος ενίοτε τρέχει επίσης στο… χορτάρι, αλλά για να προστατέψει τον Λιονέλ Μέσι. Ρομπέρτο Κάρλος και ο σωματοφύλακας του Αργεντινού σταρ, Γιασόιν Σέουκο, σε ένα μοναδικό τετ α τετ. Ημέρες Μουντιάλ διανύουμε και αν κρίνουμε από το περιβάλλον, […]
Οι ήρωες που αλλάζουν τα δεδομένα
Ο χθεσινός πρώτος τελικός πρωταθλήματος στο ΣΕΦ ήταν κλασικός, όπως τόσοι και τόσοι στο παρελθόν. Με σασπένς, γήπεδο… εκκλησία (όπως είναι συνήθως υποτονική η εξέδρα στους πρώτους αγώνες της σειράς, ανεξάρτητα αν αυτοί γίνονται σε Πειραιά ή Μαρούσι, με τους παλμούς να ανεβαίνουν σταδιακά και ιδιαίτερα μετά τον 3ο τελικό), αλλά και τους ήρωες της […]
Ο Απόλλων Πάτρας μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση
Την επιστροφή του στις μεγάλες εθνικές κατηγορίες διεκδικεί ο Απόλλωνας Πάτρας. Η ιστορική ομάδα της Αχαΐας, επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα και ήδη έχουν γίνει κινήσεις για την άνοδο στην Elite League με τη διαδικασία της Wild Card. Μια ομάδα που υπηρέτησε, και συνεχίζει να υπηρετεί και διαχρονικά να κοσμεί με σθένος και αξίες το ελληνικό […]
Ελ Κααμπί και Μαρόκο έφτασαν στις ΗΠΑ για την τελική ευθεία της προετοιμασίας ενόψει του Μουντιάλ
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί και οι συμπατριώτες του θέλουν να επαναλάβουν μία εντυπωσιακή πορεία στη φετινή διοργάνωση, όπως είχε συμβεί πριν από τέσσερα χρόνια στο Κατάρ, όπου και έφτασαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Υπενθυμίζουμε πως η πορεία του Μαρόκο στο προηγούμενο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού, ήταν η ιστορικότερη για έθνος από την Αφρική. […]
Μουντιάλ: Ο ηγέτης Μέσι καλεί την Αργεντινή σε νέα μάχη για τον παγκόσμιο τίτλο (vid)
Η κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022 έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη των Αργεντινών, όμως η δίψα για μια νέα κορυφή του κόσμου παραμένει ζωντανή και ακόμη πιο έντονη ενόψει της επόμενης προσπάθειας. Ο Λιονέλ Μέσι εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ζητώντας τη στήριξη του κόσμου για τη νέα πορεία της Εθνικής Αργεντινής […]