Η τουρκική ποδοσφαιρική σκηνή βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δυόμισι ετών από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης για υποκίνηση παράνομου στοιχηματισμού.

Την ίδια ποινή των δύο ετών και έξι μηνών έλαβε και ο αδελφός του, Κενάν Σαράν, με το δικαστήριο να κρίνει ότι αμφότεροι ενθάρρυναν άτομα να συμμετέχουν σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες.

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές για τη νέα διοίκηση της Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Σαράν είχε ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την προεδρία και να μην διεκδικήσει νέα θητεία.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Σαράν αρνήθηκε κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει καμία παράνομη πράξη.

Η καταδίκη του ακολουθεί την προσωρινή κράτησή του νωρίτερα μέσα στη χρονιά στο πλαίσιο διαφορετικής έρευνας που αφορούσε υπόθεση χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγουν οι τουρκικές αρχές για φαινόμενα παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγησης αγώνων στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έρευνες που έχουν ήδη οδηγήσει σε συλλήψεις και τιμωρίες σε διάφορες κατηγορίες του αθλήματος.