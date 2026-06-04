Ο Αριστοτέλης Χαντζής έχει φτάσει τις 119 ημέρες απεργίας πείνας, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του και αναζωπύρωσε τις αντιδράσεις γύρω από τα Κατειλημμένα Προσφυγικά.

Η απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή και της Suzon Doppagne στα Κατειλημμένα Προσφυγικά έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης και κοινωνική κινητοποίηση, καθώς η Κοινότητα καταγγέλλει την «αδιαφορία της κυβέρνησης και των αρμόδιων φορέων». Το ζήτημα αποκτά πλέον ευρύτερη κοινωνική διάσταση, με κάλεσμα για αλληλεγγύη και συμμετοχή στις επερχόμενες δράσεις.

Ανακοίνωση της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών

Σε ανακοίνωση της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών καταγγέλλεται η στάση της κυβέρνησης απέναντι στους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppagne, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από μήνες κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταδικάζει σε θάνατο τους δύο απεργούς πείνας και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες των Προσφυγικών».

Η Κοινότητα υποστηρίζει ότι, παρά τα αιτήματα που έχουν τεθεί, οι απαντήσεις από την Περιφέρεια Αττικής, τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Δήμο Αθηναίων και την κυβέρνηση περιορίζονται σε «επικοινωνιακά παιχνίδια και εμπαιγμούς». Όπως σημειώνεται, ο αγώνας των κατοίκων συνεχίζεται με στόχο την υπεράσπιση της ζωής και της αξιοπρέπειας.

Ανησυχία για την υγεία των απεργών

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η υγεία των απεργών επιδεινώνεται, με τον Αριστοτέλη Χαντζή να έχει ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρά συμπτώματα. Η Κοινότητα δηλώνει πως ο αγώνας «θα φτάσει μέχρι τέλους, μέχρι τη νίκη», επιμένοντας στην υπεράσπιση των 400 ανθρώπων που διαμένουν στα Προσφυγικά.

Κινητοποιήσεις και δράσεις αλληλεγγύης

Παράλληλα, γίνεται κάλεσμα για ενίσχυση των δράσεων αλληλεγγύης και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του Ιουνίου. Οι προγραμματισμένες δράσεις περιλαμβάνουν μοτοπορεία προς τα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής το Σάββατο 6 Ιουνίου, συγκέντρωση στο Μετρό Ακρόπολης την Πέμπτη 11 Ιουνίου και πανελλαδική – διεθνή ημέρα δράσης για τα Προσφυγικά την Κυριακή 14 Ιουνίου, με κεντρική πορεία στο Σύνταγμα.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με κάλεσμα για συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι «κάθε πόλη και τοπικότητα της Ελλάδας πρέπει να στηρίξει την απεργία πείνας και τον αγώνα των Προσφυγικών».