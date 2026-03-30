Ο απεργός πείνας Χαντζής Αριστοτέλης συνεχίζει για 53η ημέρα την αποχή από τη σίτιση, με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται δραματικά. Οι γιατροί που τον παρακολουθούν προειδοποιούν για σοβαρό καρδιαγγειακό και μεταβολικό κίνδυνο, ενώ τα αιτήματα που προβάλλει αφορούν την ακύρωση συμβάσεων και την προστασία των κατοίκων των προσφυγικών σπιτιών.

Ο απεργός πείνας Χαντζής Αριστοτέλης παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων ιατρών. Από τις πρώτες εβδομάδες εμφανίζει διαρκώς επιδεινούμενα επεισόδια ορθοστατικής υπότασης, κακουχίας με κόπωση και ταχυκαρδίας κατά την έγερση, ενώ στα καθημερινά ηλεκτροκαρδιογραφήματα που διενεργούνται διαπιστώνονται εμμένουσες ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις που προδιαθέτουν σε θανατηφόρες -ανά πάσα στιγμή- αρρυθμίες.

Βρίσκεται ήδη στην 53η μέρα απεργίας και είναι 50, 5 κιλά, έχοντας συνολικά απολέσει το 22,3% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού, υπερουριχαιμία και συμπτωματική υπογλυκαιμία με συνοδές αιμωδίες άνω άκρων, ευρήματα συμβατά με ασιτία.

Ο απεργός πείνας διατρέχει, κάθε 24ωρο που περνά, ολοένα και αυξανόμενο καρδιαγγειακό και μεταβολικό κίνδυνο με αρκετά επικίνδυνες επικείμενες επιπλοκές για τη ζωή.

Τα αίτημά του εκφράζουν τα συλλογικά αιτήματα της κοινότητας.

ΑΜΕΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.

ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΕΜΠΡΑΚΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Α.Μ.Κ.Ε.” ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ! – ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ” ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ!

Ο απεργός Χαντζής δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση παρά τους κινδύνους για την υγεία του, έως ότου τα ανωτέρω αιτήματα ικανοποιηθούν.

Τα επίσημα εμπλεκόμενα μέρη στη σύμβαση είναι: η Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Πολιτισμού και η ΔΥΠΑ.Μετά από 53 μέρες απεργίας πείνας και δεδομένης της διαρκώς κλιμακούμενης επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του απεργού πείνας, για οποιαδήποτε επιπλοκή ή ακόμα και θανατηφόρα έκβαση στην υγεία του φέρουν την ευθύνη τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύμβαση, με προεξάρχουσα την Περιφέρεια Αττικής