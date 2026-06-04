Στις 19 Ιουνίου, ημέρα που η Αμερική γιορτάζει το Juneteenth (την επέτειο της απελευθέρωσης των Αφροαμερικανών από τη δουλεία το 1865), το Σικάγο υποδέχεται ένα νέο θεσμό: το Προεδρικό Κέντρο Μπαράκ Ομπάμα. Το μουσείο, που στεγάζεται σε έναν εντυπωσιακό ουρανοξύστη από μπετόν, δεν είναι απλώς μια εκθεσιακή αίθουσα αλλά ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα 78 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει φόρουμ, αίθουσα εκδηλώσεων και τμήμα της δημόσιας βιβλιοθήκης του Σικάγο.

A museum dedicated to the career of former US president Barack Obama is set to open in Chicago on June 19, the US holiday Juneteenth commemorating the liberation of the African-American population from slavery in 1865https://t.co/mI0HAI0B3d — dpa news agency (@dpa_intl) June 4, 2026

Από το Obamacare στην επιχείρηση κατά του Μπιν Λάντεν

Ο επισκέπτης θα περιηγηθεί σε κομβικές στιγμές της πορείας του 44ου προέδρου των ΗΠΑ: τη δύσκολη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας που έμεινε γνωστή ως Obamacare, την επιχείρηση που οδήγησε στο θάνατο του ηγέτη της Αλ Κάιντα Οσάμα μπιν Λάντεν, αλλά και τις διπλωματικές του προσπάθειες, όπως αποτυπώνονται στην ιστορική ομιλία του στην Πύλη του Βρανδεμβούργου δίπλα στην Άνγκελα Μέρκελ. Ανάμεσα στα εκθέματα, ένα πιστό αντίγραφο του Οβάλ Γραφείου περιμένει τους επισκέπτες.

Μια προσωπική υπόθεση για τον Ομπάμα

Η επιλογή του Πάρκου Τζάκσον δεν υπήρξε τυχαία. Η Μισέλ Ομπάμα μεγάλωσε στο Σάουθ Σάιντ, εκεί παντρεύτηκαν, εκεί γεννήθηκαν οι κόρες τους, Μαλία και Σάσα. Ο ίδιος δίδαξε για 12 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και από εκεί ξεκίνησε την πολιτική του διαδρομή. Σύμφωνα με τον Μάικλ Στροτμάνις, στέλεχος του Ιδρύματος Ομπάμα, ο πρώην πρόεδρος όρισε τη γενική κατεύθυνση του μουσείου αλλά «γενικά αφήνει τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους».

In einem Betonturm im Süden Chicagos eröffnet am 19. Juni eine Ausstellung über Barack Obama. Gezeigt werden seine Laufbahn und wichtige Erfolge als US-Präsident. https://t.co/LqGQ7bRCxs — DIE ZEIT (@zeitonline) June 4, 2026

Το τίμημα: 850 εκατομμύρια δολάρια από δωρεές

Το κόστος κατασκευής άγγιξε τα 850 εκατομμύρια δολάρια, καλυπτόμενο εξ ολοκλήρου από δωρεές. Ανάμεσα στους υποστηρικτές: ο Τζεφ Μπέζος της Amazon και το φιλανθρωπικό ίδρυμα των Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.

Καθυστερήσεις και αντιδράσεις

Το εγχείρημα δεν ήταν δίχως εμπόδια. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Chicago Tribune, ο αρχικός σχεδιασμός ήθελε την ολοκλήρωση του μουσείου ήδη από το 2020 ή το 2021. Ωστόσο, ομοσπονδιακές επιθεωρήσεις και μια αγωγή από ακτιβιστές για την προστασία του πάρκου καθυστέρησαν την έναρξη των εργασιών κατά περίπου πέντε χρόνια.

Διχασμένες κριτικές και η προσβλητική σύγκριση Τραμπ

Η Βάλερι Τζάρετ, γενική διευθύντρια του Ιδρύματος Ομπάμα και πρώην στενή σύμβουλος του Ομπάμα στον Λευκό Οίκο, διαμηνύει χωρίς δισταγμό: «Είναι μια μόνιμη εστία για την ελπίδα». Οι απόψεις των ΜΜΕ, ωστόσο, διίστανται. Οι New York Times χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική «ψυχρή και αποτρεπτική», ενώ η Washington Post κάνει λόγο για μια «ρωγμή στο χρόνο». Την πιο δριμεία κριτική εξέφρασε πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, γνωστός μη φίλος τόσο του Ομπάμα όσο και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, συνέκρινε το κτίριο με… σκουπιδοτενεκέ.