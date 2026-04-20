Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε σειρά αναρτήσεων του στο Truth Social αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν επιτίθεται σε αμερικανικά ΜΜΕ, τα οποία κατηγορεί για ψευδείς ειδήσεις αλλά και στους Δημοκρατικούς τους οποίους χαρακτηρίζει «προδότες».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία που επιθυμεί να συνάψει η κυβέρνησή του με το Ιράν θα είναι πολύ καλύτερη από τη συμφωνία για το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ) που είχε επιτευχθεί επί της κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα το 2015 και η οποία αποσκοπούσε στο να διασφαλίσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Μάλιστα ο Τραμπ επανέλαβε έναν ισχυρισμό που έχει κάνει και κατά το παρελθόν ότι ο Ομπάμα συνήψε «μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ σε σχέση με την ασφάλεια».

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τις κυβερνήσεις των Δημοκρατικών, προσθέτοντας ότι εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια καταβλήθηκαν στο Ιράν.

«Αν δεν είχα καταγγείλει εκείνη τη “συμφωνία”, θα είχαν χρησιμοποιηθεί πυρηνικά όπλα εναντίον του Ισραήλ και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», προσέθεσε και υπογράμμισε ότι «αν μία συμφωνία επιτευχθεί υπό τον “ΤΡΑΜΠ”, θα εγγυηθεί ειρήνη, ασφάλεια και προστασία, όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ευρώπη, την Αμερική και παντού αλλού. Θα είναι κάτι για το οποίο ολόκληρος ο κόσμος θα είναι περήφανος, αντί για τα χρόνια ντροπής και ταπείνωσης που αναγκαστήκαμε να υποφέρουμε λόγω της ανίκανης και δειλής ηγεσίας!».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ που συνάπτουμε με το Ιράν θα είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από το ΚΟΣΔ, γνωστό και ως “Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν”, που συντάχθηκε από τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και τον “Νυσταγμένο Τζο” Μπάιντεν, μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ σε σχέση με την ασφάλεια της χώρας μας. Ήταν ένας σίγουρος δρόμος προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου, κάτι που δεν θα συμβεί, και δεν μπορεί να συμβεί, με τη συμφωνία που ετοιμάζουμε.

Στην πραγματικότητα έδωσαν 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε “ΠΡΑΣΙΝΑ” μετρητά, τα οποία φορτώθηκαν σε ένα Boeing 757 και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Ιράν για να τα ξοδέψει η ιρανική ηγεσία όπως θεωρούσε κατάλληλα. Άδειασε όλα τα μετρητά από τράπεζες στην Ουάσιγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ. Αυτοί οι τραπεζίτες είπαν ότι δεν είχαν ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Επιπλέον, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια καταβλήθηκαν στο Ιράν. Αν δεν είχα καταγγείλει εκείνη τη “συμφωνία”, θα είχαν χρησιμοποιηθεί πυρηνικά όπλα εναντίον του Ισραήλ και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων μας αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων. Οι ψευδείς ειδήσεις, όπως ο ασήμαντος “δημοσιογράφος” της Washington Post, Ντέιβιντ Ιγκνάτιους, λατρεύουν να μιλάνε για το ΚΟΣΔ, γνωρίζοντας ότι ήταν ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ και μια πλήρης ντροπή για τη χώρα μας. Αν μια συμφωνία επιτευχθεί υπό τον “ΤΡΑΜΠ”, θα εγγυηθεί ειρήνη, ασφάλεια και προστασία, όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ευρώπη, την Αμερική και παντού αλλού. Θα είναι κάτι για το οποίο ολόκληρος ο κόσμος θα είναι περήφανος, αντί για τα χρόνια ντροπής και ταπείνωσης που αναγκαστήκαμε να υποφέρουμε λόγω της ανίκανης και δειλής ηγεσίας!».

Προδότες οι Δημοκρατικοί

Σε άλλη ανάρτηση πάλι μέσω Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί εκ νέου τους Δημοκρατικούς τους οποίους χαρακτηρίζει «προδότες» και υποστήριξε ότι προσπαθούν να «υπονομεύσουν την εξαιρετικά ισχυρή θέση στην οποία βρισκόμαστε όσον αφορά το Ιράν».

Μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει μία σύγκριση του πόσο διήρκησε ο πόλεμος στο Ιράν με τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον πόλεμο στην Κορέα, τον πόλεμο στο Βιετνάμ και τον πόλεμο στο Ιράκ.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν βρίσκεται υπό πίεση για να συνάψει συμφωνία. «Δεν πρόκειται να τους αφήσω να πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνάψουν μια συμφωνία που δεν είναι τόσο καλή όσο θα μπορούσε να είναι», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει πως «ο χρόνος δεν είναι εχθρός μου, το μόνο που έχει σημασία είναι ότι επιτέλους, μετά από 47 χρόνια, θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν να συμβεί άλλοι πρόεδροι επειδή δεν είχαν το θάρρος ή την προνοητικότητα να κάνουν ό,τι έπρεπε να γίνει σε σχέση με το Ιράν».

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Οι Δημοκρατικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν την εξαιρετικά ισχυρή θέση στην οποία βρισκόμαστε όσον αφορά το Ιράν. Παρά το γεγονός ότι ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκεσε 4 χρόνια, 3 μήνες και 14 ημέρες, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 6 χρόνια και 1 ημέρα, ο Πόλεμος της Κορέας 3 χρόνια, 1 μήνα και 2 ημέρες, ο Πόλεμος του Βιετνάμ 19 χρόνια, 5 μήνες και 29 ημέρες, και ο πόλεμος στο Ιράκ 8 χρόνια, 8 μήνες και 28 ημέρες, τους αρέσει να λένε ότι υποσχέθηκα 6 εβδομάδες για να νικήσω το Ιράν, και στην πραγματικότητα, από στρατιωτική άποψη, ήταν πολύ πιο γρήγορο από αυτό, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσω να πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνάψουν μια συμφωνία που δεν είναι τόσο καλή όσο θα μπορούσε να είναι. Διάβασα τις ψευδείς ειδήσεις που λένε ότι είμαι υπό “πίεση” να συνάψω μια συμφωνία. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ! Δεν δέχομαι καμία πίεση, αν και όλα θα συμβούν σχετικά γρήγορα! Ο χρόνος δεν είναι εχθρός μου, το μόνο που έχει σημασία είναι ότι επιτέλους, μετά από 47 χρόνια, θα τακτοποιήσουμε τα ΧΑΛΙΑ που άφησαν να συμβεί άλλοι πρόεδροι επειδή δεν είχαν το θάρρος ή την προνοητικότητα να κάνουν ό,τι έπρεπε να γίνει σε σχέση με το Ιράν.

Είμαστε σε αυτό, και θα γίνει ΣΩΣΤΑ, και δεν θα αφήσουμε τους αδύναμους και αξιολύπητους Δημοκρατικούς, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΛΟΙ, που για χρόνια μιλούσαν για τους κινδύνους του Ιράν και ότι κάτι πρέπει να γίνει, αλλά τώρα, αφού είμαι εγώ αυτός που το κάνει, υποτιμούν τα επιτεύγματα του Στρατού μας και της Κυβέρνησης Τραμπ. Αυτό εκτελείται άψογα, σε κλίμακα παρόμοια με τη Βενεζουέλα, απλώς είναι μια μεγαλύτερη, πιο περίπλοκη επιχείρηση. Το αποτέλεσμα θα είναι τα ίδια. Κατά την πρώτη θητεία μου, δημιούργησα τον μεγαλύτερο στρατό που έχει δει ποτέ η χώρα μας, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης της Διαστημικής Δύναμης. Κατά τη δεύτερη θητεία μου, χρησιμοποιώ σωστά και συνετά τον στρατό μας για να λύσω προβλήματα που μας άφησαν άλλοι με πολύ λιγότερη κατανόηση ή ικανότητα. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!».

«Δεν θα άρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να υπάρξει συμφωνία», διαμήνυσε ο Τραμπ με τρίτο «χτύπημα» στο Truth Social μέσα σε λίγα λεπτά, στο οποίο επιτίθεται σε «New York Times», «Wall Street Journal» και «Washington Post», κατηγορώντας τα τρία αμερικανικά ΜΜΕ για ψευδείς ειδήσεις.

«Κερδίζω έναν πόλεμο, ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, τα πράγματα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας έχει αποδώσει εκπληκτικά και, αν διαβάζετε τις ψευδείς ειδήσεις, όπως οι αποτυχημένοι “New York Times”, η απολύτως φρικτή και αηδιαστική “Wall Street Journal” ή την πλέον σχεδόν ανενεργή, ευτυχώς, “Washington Post”, θα πιστεύατε πραγματικά ότι χάνουμε τον πόλεμο. Ο εχθρός είναι μπερδεμένος, επειδή λαμβάνει αυτές τις ίδιες “αναφορές” από τα ΜΜΕ, και όμως συνειδητοποιεί ότι το Ναυτικό και ο στόλος του έχει εξαλειφθεί εντελώς, η Πολεμική Αεροπορία του έχει καταφύγει σε πιο σκοτεινά αεροδρόμια, δεν διαθέτει εξοπλισμό κατά πυραύλων ή κατά αεροσκαφών, οι πρώην ηγέτες του έχουν σχεδόν εξαφανιστεί (αυτό, εκτός από όλα τα άλλα, αποτελεί Αλλαγή Καθεστώτος!), και ίσως, το πιο σημαντικό από όλα, Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, τον οποίο δεν θα άρουμε μέχρι να υπάρξει «ΣΥΜΦΩΝΙΑ», καταστρέφει εντελώς το Ιράν. Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, ένα αριθμό μη βιώσιμο, ακόμη και βραχυπρόθεσμα. Τα αντι-αμερικανικά ΜΜΕ των ψευδών ειδήσεων υποστηρίζουν το Ιράν να κερδίσει, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, επειδή εγώ είμαι υπεύθυνος! Ακριβώς όπως αυτοί οι αντιπατριωτικοί άνθρωποι χρησιμοποίησαν κάθε γραμμάριο της περιορισμένης δύναμής τους για να με πολεμήσουν στις εκλογές, συνεχίζουν να το κάνουν με το Ιράν. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο — ήδη είναι! ».

NYT: Την Τρίτη οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ

Μια ιρανική αντιπροσωπεία σχεδιάζει να μεταβεί την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ για να συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία με σκοπό τις διαπραγματεύσεις, ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για το θέμα.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγείται της ιρανικής αποστολής, θα παραστεί επίσης στις συνομιλίες, εφόσον ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φτάσει στο Ισλαμαμπάντ.

Νωρίτερα, ο Aμερικανός πρόεδρος, δήλωσε στο Fox News ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «σήμερα» στο Πακιστάν, συνεχίζοντας τις δηλώσεις του σε προηγούμενη συνέντευξη στη New York Post, όπου είχε αναφέρει ότι ο αντιπρόεδρος Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της στις συνομιλίες.

Θα πέσουν πολλές βόμβες στο Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πλέον ότι η κατάπαυση πυρός με το Ιράν λήγει «το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσιγκτον», αλλά ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να την παρατείνει περαιτέρω αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Είναι πολύ απίθανο να την παρατείνω», δήλωσε ο Τραμπ στο Bloomberg σε τηλεφωνική συνέντευξη. Η κατάπαυση πυρός είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει δύο εβδομάδες και ξεκίνησε το βράδυ της 7ης Απριλίου.

«Δεν πρόκειται να βιαστώ να συνάψω μια κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη.

Όταν ρωτήθηκε αν θα περίμενε να ξαναρχίσουν αμέσως οι μάχες αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, σίγουρα θα το περίμενα».

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε αλλάξει πολλές φορές στάση ως προς το αν θα συμφωνούσε να παρατείνει την εκεχειρία. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου με δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα, ρωτήθηκε πέντε φορές αν θα παρατείνει την εκεχειρία και έδωσε τρεις διαφορετικές απαντήσεις.

Νωρίτερα, μιλώντας στο PBS News, δήλωσε ότι «πολλές βόμβες» θα αρχίσουν πέφτουν στο Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, όταν λήγει η κατάπαυση πυρός