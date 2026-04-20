Ο Aμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «σήμερα» στο Πακιστάν, συνεχίζοντας τις δηλώσεις του σε προηγούμενη συνέντευξη στη New York Post, όπου είχε αναφέρει ότι ο αντιπρόεδρος Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες.

Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της στις συνομιλίες.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, μαζί με την αμερικανική αντιπροσωπεία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, βρίσκεται καθ΄ οδόν με την άφιξή τους στο Ισλαμαμπάντ να αναμένεται εντός των επόμενων ωρών. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

«Υποτίθεται ότι θα γίνουν οι συνομιλίες», είπε ο Τραμπ σε σύντομη συνέντευξη στη New York Post, απορρίπτοντας τις αμφιβολίες για κατάρρευση της διαδικασίας. «Σε αυτό το στάδιο, υποθέτω ότι κανείς δεν παίζει παιχνίδια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ, τονίζοντας ότι η αντιπροσωπεία «βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν» και αναμένεται να φτάσει το βράδυ τοπική ώρα.

Το χρονοδιάγραμμα αναδεικνύει την πίεση γύρω από τις συνομιλίες, που πραγματοποιούνται λίγες ώρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν, εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών αμφισβήτησε σήμερα τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στη διπλωματική οδό, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για «παραβιάσεις» της ισχύουσας κατάπαυσης του πυρός.

«Την ίδια στιγμή που λένε ότι προτεραιοποιούν τη διπλωματία και δηλώνουν έτοιμες να διαπραγματευθούν, οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν συμπεριφορές που δεν μαρτυρούν σε τίποτα δέσμευση σε διπλωματική διαδικασία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

Ο Μπαγαεΐ ανέφερε ότι η κατάληψη ιρανικού φορτηγού πλοίου, ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της εκεχειρίας στον Λίβανο αποτελούν «πρόδηλες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός».

Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος σημείωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για το αν θα συμμετάσχει στις νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, ενώ η εκεχειρία λήγει σε δύο ημέρες.

«Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, δεν έχουμε σχέδιο για τον επόμενο κύκλο των διαπραγματεύσεων και καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για το θέμα αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα

Μεταξύ των βασικών σημείων τριβής παραμένουν τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν, εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό, καθώς και ο έλεγχος των στρατηγικών στενών του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη της σύγκρουσης.

«Όσον αφορά τα περί μεταφοράς εμπλουτισμένου ουρανίου, ούτε κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων ούτε προηγουμένως έχει αναφερθεί μία τέτοια επιλογή», υπογράμμισε ο Μπαγαεΐ. «Ποτέ δεν εξετάστηκε από την πλευρά μας».

Το Ιράν διέψευσε την περασμένη εβδομάδα ότι αποδέχθηκε μεταφορά του πυρηνικού υλικού, σε αντίθεση με όσα είχε δηλώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τον πόλεμο των 12 ημερών του Ιουνίου 2025 και στη διάρκεια των πρόσφατων αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική ποσότητα ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, κοντά στο όριο του 90% που απαιτείται για την κατασκευή ατομικού όπλου.

Χωρίς να υπολογίζεται το απόθεμα ουρανίου 20%, το οποίο επιτρέπει ταχεία μετάβαση σε υψηλότερα επίπεδα εμπλουτισμού, η Ισλαμική Δημοκρατία επιμένει ότι το πρόγραμμά της εξυπηρετεί αποκλειστικά μη στρατιωτικούς σκοπούς και απορρίπτει τους δυτικούς ισχυρισμούς περί επιδίωξης κατασκευής πυρηνικού όπλου.

Υπό αμερικανική κράτηση ιρανικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Κόκκινο χτυπάει κάθε λεπτό που περνάει η ένταση στην Αραβική θάλασσα καθώς το Ιράν κρατά αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούζ και οι αμερικάνοι από την πλευρά τους δεν επιτρέπουν σε κανένα Ιρανικό πλοίο να πιάσει λιμάνι μέσα στα στενά.

Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Spruance προειδοποιεί το ιρανικό πλοίο Touska να μην πλησιάσει προς το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς.