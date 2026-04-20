Μια ιρανική αντιπροσωπεία σχεδιάζει να μεταβεί την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ για να συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία με σκοπό τις διαπραγματεύσεις, ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για το θέμα.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγείται της ιρανικής αποστολής, θα παραστεί επίσης στις συνομιλίες, εφόσον ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φτάσει στο Ισλαμαμπάντ.

Νωρίτερα, ο Aμερικανός πρόεδρος, δήλωσε στο Fox News ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «σήμερα» στο Πακιστάν, συνεχίζοντας τις δηλώσεις του σε προηγούμενη συνέντευξη στη New York Post, όπου είχε αναφέρει ότι ο αντιπρόεδρος Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της στις συνομιλίες.

Θα πέσουν πολλές βόμβες στο Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πλέον ότι η κατάπαυση πυρός με το Ιράν λήγει «το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσιγκτον», αλλά ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να την παρατείνει περαιτέρω αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Είναι πολύ απίθανο να την παρατείνω», δήλωσε ο Τραμπ στο Bloomberg σε τηλεφωνική συνέντευξη. Η κατάπαυση πυρός είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει δύο εβδομάδες και ξεκίνησε το βράδυ της 7ης Απριλίου.

«Δεν πρόκειται να βιαστώ να συνάψω μια κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη.

Όταν ρωτήθηκε αν θα περίμενε να ξαναρχίσουν αμέσως οι μάχες αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, σίγουρα θα το περίμενα».

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε αλλάξει πολλές φορές στάση ως προς το αν θα συμφωνούσε να παρατείνει την εκεχειρία. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου με δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα, ρωτήθηκε πέντε φορές αν θα παρατείνει την εκεχειρία και έδωσε τρεις διαφορετικές απαντήσεις.

Νωρίτερα, μιλώντας στο PBS News, δήλωσε ότι «πολλές βόμβες» θα αρχίσουν πέφτουν στο Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, όταν λήγει η κατάπαυση πυρός

Ισλαμαμπάντ: Ο Τζέι Ντι Βανς παίζει τα ρέστα του και ίσως το πολιτικό του μέλλον

Ο Βανς θα επιχειρήσει ξανά. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είναι καθοδόν προς το Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, για έναν ακόμα γύρο κατ’ ιδίαν διαπραγματεύσεων με το Ιράν, μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας πριν από περίπου μία εβδομάδα.

Αν και αρχικά η πραγματοποίηση των συνομιλιών αμφισβητήθηκε, καθώς λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε το ταξίδι την Κυριακή, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη δεν είχε ακόμη συμφωνήσει, νεότερες πληροφορίες από διεθνή δίκτυα δείχνουν ότι η ιρανική πλευρά θα προσέλθει τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται παρά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι αμερικανικό αντιτορπιλικό επιτέθηκε σε φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία, το οποίο προσπάθησε να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στο Στενό του Ορμούζ.

Οι συνθήκες για έναν νέο γύρο διπλωματίας παραμένουν ατελείς και το ρίσκο μιας δεύτερης αποτυχίας είναι μεγάλο, τόσο για τον τερματισμό ενός πολέμου που καμία πλευρά δεν φαίνεται να θέλει να παρατείνει, όσο και για τον ίδιο τον Βανς.

Καθώς η εκεχειρία δύο εβδομάδων πλησιάζει στο τέλος της, ο Τραμπ απείλησε εκ νέου με ακραίες συνέπειες εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει στους όρους του, δηλώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξουδετερώσουν κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν.

Όπως το θέτουν οι New York Times, ενώ ο Στίβεν Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου, θα δώσουν επίσης το παρών, ο Βανς βρίσκεται στο επίκεντρο.

Έχει επιφορτιστεί με την εξεύρεση διεξόδου από έναν πόλεμο που γίνεται ολοένα και πιο αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς και συνεχίζει να αποδυναμώνει την παγκόσμια οικονομία.

Είναι μια σύγκρουση για την οποία ο ίδιος ο Βανς είχε προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί προδοσία προς τους ψηφοφόρους που δεν ήθελαν άλλους πολέμους, παρόλα αυτά τη στηρίζει δημόσια.

Ο Βανς πέρασε 21 ώρες στο Πακιστάν το περασμένο Σαββατοκύριακο χωρίς αποτέλεσμα. Σύμμαχοι και αντίπαλοι λένε ότι, αν δεν καταφέρει να σημειώσει πρόοδο ούτε αυτή τη φορά, θα είναι το τελευταίο πολιτικό πλήγμα για έναν άνθρωπο που επιθυμεί να διαδεχθεί τον Τραμπ.

Ο Αντιπρόεδρος είχε ήδη μια δύσκολη περίοδο, καθώς βρέθηκε να κάνει εκστρατεία στην Ουγγαρία με τον Βίκτορ Όρμπαν που έχασε την επανεκλογή του, ενώ δέχθηκε κριτική για την αντιπαράθεσή του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ σχετικά με θεολογικά ζητήματα.

Για το Ιράν, μια συμφωνία είναι κρίσιμη για την ανακούφιση μιας οικονομίας σε κρίση που πυροδότησε πανεθνικές διαδηλώσεις.

Τα βασικά σημεία τριβής παραμένουν ο εμπλουτισμός ουρανίου, με την Ουάσιγκτον να ζητά 20ετή απαγόρευση και την Τεχεράνη να αντιπροτείνει πέντε έτη, καθώς και ο έλεγχος στο Στενό του Ορμούζ.