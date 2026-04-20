Αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν καταγράφηκε στις 3 Απριλίου 2026, όταν διθέσιο αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15 συνετρίβη στο νοτιοδυτικό Ιράν, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην Ουάσινγκτον για την τύχη των δύο πιλότων.

Η σημασία του περιστατικού δεν αφορούσε τόσο την απώλεια του αεροσκάφους, όσο το γεγονός ότι οι δύο Αμερικανοί πιλότοι βρέθηκαν σε εχθρικό έδαφος, με τις ιρανικές αρχές να κινητοποιούν δυνάμεις για τον εντοπισμό τους. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αιχμαλωσίας θα μπορούσε να έχει σοβαρές πολιτικές και επικοινωνιακές συνέπειες για τις ΗΠΑ.

Μια τέτοια εξέλιξη όχι μόνο θα ήταν τεράστιο πλήγμα στο γόητρο των ΗΠΑ και του Αμερικανού προέδρου αλλά έδινε ισχυρό διαπραγματευτικό «χαρτί» στην Τεχεράνη, ενώ παράλληλα θα εξύψωνε το ηθικό των Ιρανών ως το ιδανικό μέσο προπαγάνδας.

Αυτά ακριβώς σκέφτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ενημερώθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, ότι ένα F-15E συνετρίβη στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal, που αποκαλύπτει νέες πληροφορίες για το παρασκήνιο στις κρίσιμες ώρες που πέρασε το επιτελείο του Αμερικανού προέδρου, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις προσπαθούσαν να διασώσουν τους πιλότους.

Σύμφωνα με πηγές πληροφόρησης της WSJ, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έμαθε ότι δύο Αμερικανοί πιλότοι είχαν εξαφανιστεί στο Ιράν μετά την κατάρριψη του μαχητικού αεροσκάφους «φώναζε στους βοηθούς του για αρκετές ώρες» και μάλιστα οι συνεργάτες του κράτησαν τον Αμερικανό πρόεδρο έξω από την αίθουσα επιχειρήσεων, όταν λάμβαναν ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για την πορεία της αποστολής έρευνας – διάσωσης των πιλότων.

Ειδικότερα, ο ένας εκ των δύο πιλότων διασώθηκε γρήγορα από τις αμερικανικές δυνάμεις την ίδια ημέρα, όμως ο δεύτερος πιλότος πέρασε περισσότερες από 24 ώρες πίσω από τιε εχθρικές γραμμές, προτού την Κυριακή των Βαΐων (05.04.2026) απομακρυνθεί με ασφάλεια, σε μια επιχείρηση που είχε κόστος για τους Αμερικανούς, αφού αναγκάστηκαν να καταστρέψουν κάποια αεροσκάφη και ελικόπτερα για να μην «πέσουν» στα χέρια των Ιράνων.

Προτού όμως φτάσει η υπόθεση στο αίσιο αυτό τέλος, πίσω στην Ουάσινγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρχίσει να φοβάται ακόμα περισσότερο για την πορεία και την εξέλιξη του πολέμου, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

«Εικόνες από την ιρανική κρίση των ομήρων του 1979, μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς αποτυχίες πολιτικής της αμερικανικής προεδρίας τα τελευταία χρόνια, είχαν κυριεύσει το μυαλό του Τραμπ», τονίζει το δημοσίευμα της WSJ.

Για τις επόμενες 24 ώρες μετά την κατάρριψη του F-15E, οι ανώτεροι βοηθοί και αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, τηλεφωνούσαν στην αίθουσα επιχειρήσεων για να ενημερωθούν.

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ ήταν απών κι ενημερωνόταν επιλεκτικά «για τις πιο σημαντικές στιγμές» μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με την WSJ, επικαλούμενη έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης.

«Οι βοηθοί του Τραμπ τον κράτησαν έξω από την αίθουσα επιχειρήσεων καθώς λάμβαναν ενημερώσεις λεπτό προς λεπτό, επειδή πίστευαν ότι η ανυπομονησία του και η συμπεριφορά του δεν θα ήταν χρήσιμη και δεν θα είχε κάποιο όφελος», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Αφού ο πρώτος πιλότος διασώθηκε στις 3 Απριλίου, οι ΗΠΑ έδιναν μάχη με τον χρόνο για να βρουν και τον δεύτερο πιλότο, προτού φτάσουν σε αυτόν οι Ιρανοί, οι οποίοι όχι μόνο τον είχαν επικηρύξει αλλά είχαν κινητοποίησει πολιτοφυλακές για την αιχμαλωσία του.

Τελικά, το βράδυ της 4ης Απριλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε ότι ο δεύτερος πιλότος είχε διασωθεί. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε τότε ότι η διάσωση ήταν εφικτή χάρη στην υποστήριξη της CIA, η οποία ειδοποίησε το Πεντάγωνο και τον Λευκό Οίκο για την τοποθεσία του πιλότου.

Ο Τραμπ καυχήθηκε για την επιτυχία της αποστολής στο Truth Social γύρω στα μεσάνυχτα και πήγε για ύπνο: «Αυτός ο γενναίος πολεμιστής βρισκόταν πίσω από τις εχθρικές γραμμές στα ύπουλα βουνά του Ιράν, κυνηγημένος από τους εχθρούς μας, οι οποίοι πλησίαζαν όλο και περισσότερο ώρα με την ώρα».

Την επόμενη ημέρα, ο Τραμπ με μια προκλητική ανάρτηση στα social media τόνισε ότι «το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα γ@@@να Στενά του Ορμούζ, αλλιώς θα ζήσει την Κόλαση» και αφού έβρισε την Τεχεράνη έγραψε στο τέλος «Δόξα στον Αλλάχ», κάτι που προβλημάτισε ιδιαίτερα δημοσιογράφους και αναλυτές για την ψυχική υγεία του Αμερικανού προέδρου αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολεμική σύγκρουση.