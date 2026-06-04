Ένα αποτρόπαιο οικογενειακό δράμα σημειώθηκε στους Αδάνους της Τουρκίας χθες, Τετάρτη, όταν ένας πρώην αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον γιο του μετά από καβγά.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο νεαρός Αχμέτ Καϊχάν, 23, ζήτησε χρήματα από τον πατέρα του, Φαρούκ, 52. Εκείνος αρνήθηκε και ακολούθησε έντονη λογομαχία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο γιος επιτέθηκε στον πατέρα με ένα μαχαίρι. Τότε, ο πρώην αστυνομικός έβγαλε όπλο και πυροβόλησε πολλές φορές τον γιο του, ο οποίος έπεσε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός ήταν τοξικομανής.

Στη συνέχεια, ο πατέρας κάλεσε την Αστυνομία, παρέμεινε δίπλα στη σορό και παραδόθηκε όταν έφτασαν οι αρχές. Ο Φαρούκ συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών για ανάκριση. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Elif Su Uludag, στη γειτονιά Gültepe της περιοχής Sarıçam, και καταγράφηκε από περαστικούς με τα κινητά τους.

HASSAS | Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. https://t.co/PgHaU1SUfQ pic.twitter.com/jNRXc7FYbZ — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) June 3, 2026