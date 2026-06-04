Με το μήνυμα «κάθε μήνας μετράει», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τους υπουργούς να προβάλλουν πεπραγμένα επταετίας αλλά και να υιοθετούν προγραμματικό λόγο για την «ατζέντα 2030». Αντίστοιχα, με την αποστροφή «βγείτε έξω, μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο» έχει σταλεί προς τα κομματικά στελέχη η πρωθυπουργική οδηγία για συντεταγμένη ενεργοποίηση ανά την επικράτεια. Παρά τις διακηρύξεις περί εξάντλησης της τετραετίας και κάλπης το 2027, παραμένουν οι γαλάζιες φωνές που θεωρούν ότι ύστερα από την παραδοσιακή φθινοπωρινή αφετηρία θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να ανοίξει ο δρόμος για την εθνική αναμέτρηση.

Το Μαξίμου θα κινηθεί έως το τέλος με στρατηγική «μιας κάλπης» και «αυτοδυναμίας», ενώ η όποια (οριστική) στάθμιση κλίματος και δεδομένων αναμένεται από τον Μητσοτάκη μετά τη ΔΕΘ. Ηδη υπάρχουν πέντε σημάδια εκλογικής ετοιμότητας διά παν ενδεχόμενο – ένα κλείσιμο εκκρεμοτήτων μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου.

«Οχι» ευρύς ανασχηματισμός, αλλά…

Ο Μητσοτάκης δεν σχεδιάζει ευρύ κυβερνητικό ανασχηματισμό, ωστόσο στο μυαλό του τριγυρίζουν πρόσωπα και πόστα για σημειακές αλλαγές. Αυτές δεν θα αργήσουν και, κατά πληροφορίες, θα πρόκειται για «προσθήκες» ή και για επιλογές με συμβολισμούς. Μεγάλο είναι, για παράδειγμα, το κενό που άφησε (στο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) ο αείμνηστος Νίκος Ταγαράς, εξού και στο υπουργείο του Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Νίκου Τσάφου προδιαγράφεται είσοδος υφυπουργού. Το ίδιο σχεδιάζεται για ακόμα δύο τρεις κυβερνητικές θέσεις. Εσχάτως οι νεοδημοκράτες συζητούν το σενάριο επανόδου στο σχήμα του βουλευτή Σερρών Τάσου Χατζηβασιλείου, που είχε παραιτηθεί από υφυπουργός Εξωτερικών «για λόγους ευθιξίας», αλλά η δικογραφία που τον αφορούσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τίθεται πλέον στο αρχείο.

«Κλείδωσε» ο νέος γραμματέας

Πιθανώς οι κυβερνητικές αλλαγές να συνδυαστούν ή να συμπέσουν με την ανάδειξη νέου γραμματέα στη ΝΔ, δύο μήνες μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα – είχε παραιτηθεί κι εκείνος λόγω εμπλοκής του ονόματός του στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο παρασκήνιο στοιχηματίζουν ότι ο Μητσοτάκης κλείδωσε την επιλογή και είναι περισσότεροι όσοι ποντάρουν σε πρόσωπο από την ΚΟ. Προσώρας, στο πρωθυπουργικό ημερολόγιο είναι μαρκαρισμένη η 10η Ιουνίου για τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, ενώ ο μηχανισμός ενεργοποιείται με προγραμματισμό δράσεων όλο το καλοκαίρι – παρουσία νυν υπουργών αλλά και πρώην, όπως ο Μάκης Βορίδης. Η αρχή θα γίνει σύντομα στη Θεσσαλονίκη με την πρώτη «Πολιτική Ακαδημία».

Υπουργοί με θερινό πλάνο επισκέψεων

Η Βόρεια Ελλάδα θα είναι στο επίκεντρο μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου – όπως και η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του να οργανώσουν θερινό πλάνο επισκέψεών του εκτός Αττικής, ενώ οι υπουργοί κινητοποιούνται και έξω από την εκλογική περιφέρειά τους. Ο Αδωνις Γεωργιάδης ξεκίνησε χθες τριήμερη περιοδεία στον Βορρά, ο Κωστής Χατζηδάκης, μετά την Κρήτη, ετοιμάζεται κι εκείνος για τη Μακεδονία την ερχόμενη εβδομάδα και αμέσως μετά για Μαγνησία κ.λπ.

Ο οδικός χάρτης του Συντάγματος

Στο μεταξύ, σήμερα στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα δοθεί επισήμως σήμα εκκίνησης της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Στην κυβέρνηση ξέρουν ότι η αντιπολίτευση δεν θα «χαρίσει» ψήφους στην παρούσα, προτείνουσα Βουλή, ενώ θεωρούν ότι μπορούν οι εργασίες της διακομματικής επιτροπής να ολοκληρωθούν σε περίπου 15 συνεδριάσεις. Οσο για τις δύο ψηφοφορίες που απαιτούνται στην Ολομέλεια με απόσταση ενός μήνα; Η κατεύθυνση είναι να γίνει η πρώτη ψηφοφορία στο τέλος Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου και η δεύτερη στο τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου.

Τα μέτρα στήριξης

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση εστιάζει στην οικονομία. Ο Μητσοτάκης επιδιώκει προσεγγίσεις με ακροατήρια που έπαιξαν ρόλο στην εκλογική νίκη του 2023 – ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί κ.λπ.

Ηδη είναι σε διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας με ρυθμίσεις για ενοικιαστές, δημοσίους υπαλλήλους, ιδιοκτήτες ακινήτων, ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων, οικογενειάρχες και αγρότες, ενώ το βάρος προφανώς θα πέσει στις εξαγγελίες από τη ΔΕΘ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.