Το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι ανανεώνει το οπλοστάσιό του με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Το υλικό παρουσιάζει αξιωματούχο να επιθεωρεί υπόγεια υποδομή χωρίς να αποκαλύπτεται η τοποθεσία, ενώ το Reuters σημειώνει πως δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί η αυθεντικότητά του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Nournews, ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Majid Mousavi, δήλωσε ότι οι διαδικασίες ενίσχυσης των πυραυλικών και μη επανδρωμένων συστημάτων έχουν επιταχυνθεί, παρά τα πλήγματα που υπέστη το ιρανικό οπλοστάσιο.

🇮🇷🇺🇸 O Irã afirma estar se rearmando mais rápido do que os EUA conseguem. General Mousavi: os estoques de mísseis e drones estão crescendo mais rapidamente do que antes da guerra. O cessar-fogo deu ao Irã exatamente o que ele precisava: tempo para se rearmar. pic.twitter.com/OsQLhs00G0 — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) April 19, 2026

Ο Mousavi υπογράμμισε ότι το Ιράν προχωρά σε εκσυγχρονισμό εκτοξευτών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη στρατιωτική του ικανότητα. Η δήλωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, με στόχο –όπως αναφέρθηκε– την αποδυνάμωση της ιρανικής δυνατότητας για πυραυλικά πλήγματα.

Στο βίντεο που συνοδεύει τη δήλωση, ο Ιρανός αξιωματούχος εμφανίζεται να επιθεωρεί υπόγεια εγκατάσταση πυραύλων, ενώ παρουσιάζονται επίσης πλάνα από drones, πυραύλους και εκτοξευτές τοποθετημένους σε υπόγειους χώρους, καθώς και στιγμιότυπα από εκτοξεύσεις από το έδαφος.