ΗΠΑ και Ιράν«απέχουν πολύ από μια τελική συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση το Σάββατο, την ώρα που η εκεχειρία πλησιάζει στη λήξη της.

Παράλληλα, οΝτόναλντ Τραμπανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, κατηγορώντας την Τεχεράνη πως «έπαιξε παιχνιδάκια». Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει επανειλημμένα μέσα στην εβδομάδα ότι«η συμφωνία με το Ιράν ήταν πολύ κοντά», υποστηρίζοντας πως η ιρανική πλευρά έχει προβεί σε σημαντικές παραχωρήσεις.

Ωστόσο,τα σημάδια δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια που πρέπει να επιλυθούν. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι δεν θα παρατείνει την τρέχουσα εκεχειρία αν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία.

Σύμφωνα με το CNN, τα κύρια σημεία της διαφωνίας εντοπίζονται σε τρεις βασικούς άξονες.

Η τύχη των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν

Ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι το Ιράν συμφώνησε να αποστείλει τα αποθέματά του σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ, ισχυρισμός που απορρίφθηκε αμέσως από ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο,ο οποίος δήλωσε ότι το αίτημα ήταν «απαράδεκτο».

Η Τεχεράνη διαθέτει περίπου 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%. Μια πρόταση που έχει τεθεί στο τραπέζι προβλέπει την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ως αντάλλαγμα για την παράδοση των αποθεμάτων.

Το Ιράν ζητά σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων και αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων ύψους άνω των 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN.

Περιορισμοί στον εμπλουτισμό ουρανίου

Η διάρκεια της αναστολής του ιρανικού προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου αποτελεί επίσης σημείο έντονης διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότιη Τεχεράνη συμφώνησε να σταματήσει το πρόγραμμα επ’ αόριστον, τονίζοντας ότι το Ιράν «δεν θα δεχτεί ποτέ» να αποτελεί «εξαίρεση από το διεθνές δίκαιο».

Κατά τις συνομιλίες του περασμένου Σαββατοκύριακου, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές πρότειναν παύση 20 ετών στον εμπλουτισμό ουρανίου, ενώ η ιρανική πλευρά αντιπρότεινε πενταετή αναστολή. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα επαναλειτουργήσει τη στρατηγικής σημασίας ναυτιλιακή οδό των Στενών του Ορμούζ, η οποία παρέμενε ουσιαστικά κλειστή για σχεδόν δύο μήνες.

Η ανακούφιση όμως αποδείχθηκε προσωρινή. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι επιβάλλει εκ νέου αυστηρούς περιορισμούς στη ναυτιλία, αντιδρώντας στη δήλωση του Τραμπ ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία.