Την στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών στο καθεστώς της, ανέδειξε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας το νησί ως δανικό έδαφος «προς το παρόν».

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρούμπιο απέφυγε να απαντήσει ευθέως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται κυριαρχία επί εδαφών εντός του ΝΑΤΟ για να τα υπερασπιστούν. Αντ’ αυτού, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές διαβουλεύσεις Ουάσινγκτον, Κοπεγχάγης και τοπικών αρχών για τον ρόλο του αρκτικού νησιωτικού θύλακα στη Δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Q: I assume you are aware that Greenland is part of Denmark? Rubio: For now.pic.twitter.com/7CeVNfDpK3 — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

«Συμμετέχουμε ήδη σε συζητήσεις με τη Γροιλανδία και τη Δανία σχετικά με τη χρήση της για τη συλλογική άμυνα όλων μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, υπογραμμίζοντας πως η Γροιλανδία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο των αντιπυραυλικών συστημάτων των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο εξέφρασε αισιοδοξία για την πρόοδο των συνομιλιών, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο αυτή τη στιγμή» και προσθέτοντας ότι αναμένει «αρκετά καλά νέα» από τη διαδικασία. Οι δηλώσεις του αναμένεται να προκαλέσουν ανησυχία στην Κοπεγχάγη, καθώς αφήνουν να εννοηθεί ότι το ζήτημα του εδάφους δεν θεωρείται από την Ουάσινγκτον οριστικά κλεισμένο.