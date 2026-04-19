Σε μια δραματική κλιμάκωση της ρητορικής του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή την επιστροφή της αμερικανικής αποστολής στο Πακιστάν για διαπραγματεύσεις με το Ιράν, σε μια ύστατη προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ωστόσο, η διπλωματική αυτή πρωτοβουλία κρέμεται από μια εξαιρετικά λεπτή κλωστή, καθώς συνοδεύεται από την απειλή μιας ολοκληρωτικής στρατιωτικής επίθεσης στις υποδομές της χώρας, την ώρα που η Τεχεράνη διαμηνύει πως «εμείς Πακιστάν δεν πάμε» όσο συνεχίζεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός.

Το κλίμα στο Ισλαμαμπάντ είναι εκρηκτικό, με τις πακιστανικές αρχές να σφραγίζουν τη διπλωματική συνοικία και να εκκενώνουν το ξενοδοχείο όπου την προηγούμενη εβδομάδα κατέρρευσαν οι μαραθώνιες συνομιλίες.

Παρά την αμερικανική ετοιμότητα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει λάβει ακόμα καμία απόφαση για την αποστολή αντιπροσωπείας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση υπό το καθεστώς της ναυτικής πολιορκίας που επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ για να ασκήσει πίεση.

Ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε διάγγελμά του, εμφανίστηκε ανυποχώρητος, δηλώνοντας πως τα Στενά του Ορμούζ τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο της Τεχεράνης και η ναυσιπλοΐα θα παραμείνει περιορισμένη αν οι ΗΠΑ δεν εγκαταλείψουν τον αποκλεισμό.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας και μέσω της πλατφόρμας Truth Social έστειλε ένα σκληρό τελεσίγραφο, τονίζοντας πως αν η προσφορά του δεν γίνει δεκτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξουδετερώσουν κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν.

Η δήλωσή του πως «η περίοδος της ευγένειας τελείωσε» έρχεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα. Αν και ο πρόεδρος ισχυρίστηκε πως οι ΗΠΑ δεν χάνουν τίποτα από το κλείσιμο των Στενών, οι τιμές του πετρελαίου λένε μια διαφορετική ιστορία.

Η αισιοδοξία της Παρασκευής, που οδήγησε σε πτώση της τιμής του βαρελιού κατά 9%, κινδυνεύει να ανατραπεί πλήρως τη Δευτέρα, προκαλώντας ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία και αφήνοντας 20.000 ναυτικούς εγκλωβισμένους σε ακινητοποιημένα πλοία.

Το διπλωματικό θρίλερ εντείνεται και από την αινιγματική σύνθεση της αμερικανικής αποστολής.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε στο CNN πως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα συμμετάσχει τελικά στις συνομιλίες μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις του προέδρου ότι ο Βανς θα παρέμενε πίσω για λόγους ασφαλείας.

Η Μυστική Υπηρεσία φαίνεται να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς το πρωτόκολλο αποτρέπει την ταυτόχρονη παρουσία των δύο ανώτατων αξιωματούχων σε επικίνδυνες ζώνες, ενώ ο πρόεδρος ξεκαθάρισε πως ο ναυτικός αποκλεισμός θα τερματιστεί μόνο με την υπογραφή της συμφωνίας.

Εν μέσω αυτού του χάους, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει πολεμική, με αναφορές για επιθέσεις σε πλοία που φέρουν σημαία Ινδίας από σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης.

Την ίδια ώρα, η εκεχειρία στον Λίβανο δοκιμάζεται από παραβιάσεις, όπως ο θάνατος ενός κυανόκρανου της UNIFIL, γεγονός που οδήγησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σε σφοδρή καταδίκη.

Με την προθεσμία της εκεχειρίας να εκπνέει την Τετάρτη, η διεθνής κοινότητα αναμένει να δει αν η απειλή του προέδρου Τραμπ θα υλοποιηθεί ή αν η Τεχεράνη θα κάνει τελικά το βήμα προς το Ισλαμαμπάντ.