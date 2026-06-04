Δύο ακόμη περιπτώσεις απάτης σε βάρος γυναικών εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δομοκού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Τα περιστατικά σημειώθηκαν χθες και πριν από μία εβδομάδα σε περιοχές του Δομοκού Φθιώτιδας.

Μετά από άμεση κινητοποίηση και εμπεριστατωμένη έρευνα, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα (3/6) ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τις δύο υποθέσεις.

Όπως προέκυψε, ο δράστης τηλεφώνησε σε γυναίκα, προσποιούμενος τον «λογιστή», και την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και χρυσαφικά από το σπίτι της. Της ζήτησε να τα τοποθετήσει σε τσάντα και να τα αφήσει σε συγκεκριμένο σημείο, δήθεν για να τα φωτογραφίσει.

Στη συνέχεια, ο συλληφθείς μετέβη στο σημείο με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και παρέλαβε την τσάντα με τα τιμαλφή. Το απόγευμα εντοπίστηκε στην περιοχή της Καρδίτσας, προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και μία φωτογραφική μηχανή, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποίησε για τη διευκόλυνση της δράσης του.

Παρόμοια υπόθεση λίγες ημέρες νωρίτερα

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι ο ίδιος άνδρας εμπλέκεται και σε ακόμη μία περίπτωση απάτης, σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία σημειώθηκε στις 27-05-2026 στην ίδια περιοχή.

Και σε αυτή την περίπτωση, υπέδειξε στην παθούσα το ίδιο σημείο για να αφήσει τα χρήματα και τα χρυσαφικά, χρησιμοποιώντας παρόμοια μεθοδολογία, αυτή τη φορά με το πρόσχημα του «εφοριακού υπαλλήλου».

Παράλληλες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25-05-2026, οι αστυνομικοί του ίδιου Τμήματος είχαν εξιχνιάσει άλλη υπόθεση απάτης με παρόμοιο τρόπο δράσης, συλλαμβάνοντας τέσσερα άτομα και κατασχέτοντας συνολικά 37.071,60 ευρώ και χρυσαφικά, τα οποία αποδόθηκαν στην νόμιμη κάτοχό τους.

Οι έρευνες και επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο την προστασία των πολιτών και την καταπολέμηση των απατών.