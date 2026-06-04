Ο Αγγελος Αντωνόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παλιάς γενιάς ηθοποιών, έφυγε από ζωή σε ηλικία 93 ετών. Με τη χαρακτηριστική του βαθιά φωνή, το αριστοκρατικό παράστημα και το ήσυχο ταλέντο του, υπηρέτησε με συνέπεια το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Γεννημένος στα Ταμπούρια του Πειραιά αλλά μεγαλωμένος στην Αρχαία Ολυμπία, γνώρισε την τέχνη της υποκριτικής από τα περιπλανώμενα μπουλούκια στην περιοχή του Πύργου. Ο σπόρος άνθισε μέσα του όταν στην Αθήνα πια παρακολούθησε στο Εθνικό Θέατρο την παράσταση «Θείος Βάνιας» του Αντόν Τσέχoφ σε σκηνοθεσία Κάρολου Κουν. Μαγεμένος από τον κόσμο του θεάτρου που ανοίχτηκε μπροστά του, επιδίωξε να γίνει μέρος του, σπουδάζοντας τελικά στη δραματική σχολή του Κάροόλου Κουν ενώ ήταν ήδη 28 ετών.

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης ανέλαβε την καθοδήγησή του στη σκηνή κατά τα πρώτα του βήματα αλλά εν τέλει η συνεργασία τους δεν μακροημέρευσε. Σύντομα, ωστόσο, στον δρόμο του βρέθηκε ο Δήμητρης Μυράτ με τον οποίο δούλεψαν μαζί στην παράσταση «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» κι έκτοτε συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια η καλλιτεχνική σύμπραξή τους στο Θέατρο Μουσούρη. Στη μετέπειτα πορεία του στο θέατρο, συμμετείχε σε μεγάλους θιάσους δουλεύοντας κοντά σε μεγάλες φυσιογνωμίες του χώρου όπως ο Αλέξης Μινωτής, η Κατίνα Παξινού, η Βέρα Ζαβιτσιάνου και ο Μάνος Κατράκης. Κάτω από τους προβολείς, δοκιμάστηκε σ’ ένα ευρύ ρεπερτόριο του ξένου και ελληνικού δραματολογίου, παίζοντας σε παραστάσεις όπως ο «Ιούλιος Καίσαρ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, «Η άνοδος του Αρτούρο Ούι» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, οι «Ερωτες των τεσσάρων συνταγματαρχών» του Πίτερ Ουστίνοφ, ο «Γλάρος» του Αντόν Τσέχoφ, η «Λυσσασμένη γάτα» του Τενεσί Ουίλιαμς, το «Οσα παίρνει ο άνεμος» της Μάργκαρετ Μίτσελ, «Ωραία μου κυρία» με συμπρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τα «Μαθήματα γάμου» του Λέσλι Στίβενς και ο «Ταβάριτς» του Ζακ Ντεβάλ. Μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις ήταν στον μονόλογο «Ο Μαρξ στο Σόχο» του Χάουαρντ Ζιν όπου υποδύθηκε για πέντε σεζόν τον θεμελιωτή του κομμουνισμού στο θέατρο Αλμα. Στον ίδιο χώρο, σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στα «Τελευταία φεγγάρια» του Φούριο Μπορντόν.

Η μεγάλη επιτυχία που γνώριζε στη σκηνή του Θεάτρου Μουσούρη, τον έβαλε στο ραντάρ του Κώστα Κουτσομύτη που αναζητούσε πρωταγωνιστή για τη νέα του σειρά «Αγνωστος πόλεμος» στην ΥΕΝΕΔ το 1971. Αν κι αρχικά ο Αγγελος Αντωνόπουλος είχε ενδοιασμούς αφού η τηλεόραση δεν του φαινόταν ελκυστική, τελικά υπέκυψε στις πιέσεις του σκηνοθέτη και δεν το μετάνιωσε. Σύντομα, ο συνταγματάρχης Βαρτάνης που υποδύθηκε αγαπήθηκε με πάθος από το κοινό κι έως το 1974 ο ίδιος μαζί με την Γκέλυ Μαυροπούλου που επίσης πρωταγωνιστούσε, έγιναν από τα επιτυχημένα δίδυμα της εποχής. Τα επόμενα χρόνια, συμμετείχε σε εξίσου δημοφιλείς σειρές όπως «Οι Πανθέοι», «Μαντάμ Σουσού», «Ουράνιο τόξο», «Το φως του αυγερινού» και «Τα παιδιά της Νιόβης» στην ΕΡΤ, «Πρόβα νυφικού» του Κώστα Κουτσομύτη στον ΑΝΤ1 και «Ο μεγάλος θυμός» στο Mega.

Στον κινηματογράφο

Το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο ήρθε με τις ταινίες «Εκδρομή» και «Παρένθεση» του Τάκη Κανελλόπουλου κι έκτοτε δεν εγκατέλειψε ποτέ τη μεγάλη οθόνη. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται ρόλοι σε φιλμ με πιο εμπορικό προσανατολισμό όπως «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» του Βασίλη Γεωργιάδη, «Κονσέρτο για πολυβόλα», «Δεσποινίς διευθυντής», «Κοινωνία ώρα μηδέν», «Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά» του Ντίνου Δημόπουλου, «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλλα, «Εγωισμός» του Γιάννη Δαλιανίδη, «Ορατότης μηδέν» του Νίκου Φώσκολου και «Το δόλωμα» του Αλέκου Σακελλάριου.

Πνευματικά ανήσυχος σε όλη τη ζωή του, έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού» (Εκδόσεις Αιώρα, 2006) και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση» (Εκδόσεις Αιώρα, 2011).