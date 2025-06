Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαμς Χαράνια, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Σέλτικς καθώς η ομάδα της Βοστώνης συμφώνησε σε τριπλό trade, μέσα από το οποίο ο Λετονός θα καταλήξει στους Ατλάντα Χοκς!

Πέρα από τον 29χρονο Λετονό σέντερ, τα «γεράκια» θα αποκτήσουν ένα pick δεύτερου γύρου στο draft. Από την άλλη πλευρά, οι πρωταθλητές του 2024 θα πάρουν τον Τζορτζ Νιάνγκ και ένα pick δεύτερου γύρου στο draft ενώ τέλος, οι Μπρούκλιν Νετς θα έχουν πλέον τον Τέρενς Μανς αλλά και το 22ο pick του φετινού draft στην διαθεσή τους.

Το πoστ του στο X:

Opportunistic acquisitions for the Hawks and Nets — while the Celtics are now out of the salary cap’s second apron. https://t.co/dUj7mJEraJ

