Η συμφωνία του δισεκατομμυριούχου Μαρκ Γουόλτερ για την εξαγορά των Λος Άντζελες Λέικερς έναντι 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων βρίσκεται σε στάδιο έγκρισης από το NBA και αναμένεται να αποτελέσει την πιο ακριβή πώληση πλειοψηφικού πακέτου σε αθλητική ομάδα στην ιστορία. Παρ’ όλα αυτά, οι Λέικερς δεν είναι – τουλάχιστον προς το παρόν – η πιο πολύτιμη ομάδα της λίγκας.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, την κορυφή της λίστας καταλαμβάνουν οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, των Τζο Λακόμπ και Πίτερ Γκούμπερ, των οποίων η αξία, σύμφωνα με το Forbes, εκτιμάται στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια — ποσό που θα μπορούσαν να αποκομίσουν αν αποφάσιζαν να πουλήσουν το franchise.

Οι Γουόριορς έσπασαν κάθε ρεκόρ εσόδων την περασμένη σεζόν, φτάνοντας τα 880 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως χάρη στις χορηγίες και τα premium εισιτήρια του Chase Center. Σχεδόν σε κάθε κατηγορία που παρακολουθεί το Forbes, η ομάδα της Καλιφόρνια βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, ξεπερνώντας υπερδιπλάσια τον μέσο όρο της λίγκας (417 εκατ. δολάρια).

Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα αθλητικά πρωταθλήματα των ΗΠΑ, οι Γουόριορς υστερούν σε έσοδα μόνο απέναντι στους Ντάλας Καουμπόις του NFL, οι οποίοι κατέγραψαν 1,2 δισ. δολάρια το 2024.

Αναλυτικά η λίστα του Forbes:

