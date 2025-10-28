Η 7η αγωνιστική της EuroLeague φέρνει αρκετές απουσίες για τις ομάδες, καθώς οι τραυματισμοί συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους παίκτες.

Για τον Παναθηναϊκό, εκτός από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που δεν θα αγωνιστεί απέναντι στη Μακάμπι, το υπόλοιπο ρόστερ είναι πλήρες, με τους Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ρισόν Χολμς να είναι διαθέσιμοι για τον Εργκίν Αταμάν. Από την άλλη, η Μακάμπι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού και θα παρουσιαστεί πλήρης στην Αθήνα.

Η Ζάλγκιρις θα στερηθεί τους Γουίλιαμς Γκος και Ντοβίντας Γκιεντράιτις, ενώ η Βίρτους θα έχει διαθέσιμο τον Σαλιού Νιάνγκ, που έλειψε λόγω ίωσης στην ιταλική λίγκα. Στον Ερυθρό Αστέρα, εκτός είναι οι Τάισον Κάρτερ, Χασιέλ Ριβέρο, Τζοέλ Μπολομπόι και Αϊζάια Κάνααν, με αμφίβολους τους Τζόρνταν Νουόρα και Ντεβόντε Γκρέιαμ. Στη Βιλερμπάν, εκτός παραμένει ο Σακίλ Χάρισον, με αμφίβολη τη συμμετοχή των Εντουίν Τζάκσον και Τομά Ερτέλ.

Για τη Μπάγερν, ο Σπένσερ Ντινγουΐντι παραμένει εκτός, όπως και ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα έχει και πάλι τον Γιοχάνες Φόιγκτμαν διαθέσιμο. Η Μπαρτσελόνα θα αγωνιστεί χωρίς τους Νίκο Λαπροβίτολα και Χουάν Νούνιεθ, με τον δεύτερο να παραμένει εκτός μέχρι τον Απρίλιο. Για την Αρμάνι Μιλάνο, απουσιάζουν οι Ζακ ΛεΝτέι, Λορέντζο Μπράουν και Τζος Νίμπο.

Η Φενέρμπαχτσε θα στερηθεί τους Άρτουρς Ζάγκαρς, Μπράντον Μπόστον και Ζίλσον Μπανγκό, ενώ για την Βαλένθια, ο Γιακούμπα Σίμα δεν είναι διαθέσιμος. Αρκετές ομάδες, όπως η Ντουμπάι και η Παρί, έχουν αμφίβολες συμμετοχές, με τους Μούσα και Μέισον να είναι σε αμφισβήτηση για τη Ντουμπάι και τον Λόιντ να είναι αμφίβολος για την Εφές.