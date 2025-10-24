ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (24/10, 21:45)

Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να παρουσιαστεί πιο φρέσκος και πλήρης στο εκτός έδρας ματς με τη Μπάγερν Μονάχου, για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Μετά τη σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επιτέλους χρόνο για προπονήσεις και αποκατάσταση, κάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Έλληνας τεχνικός είδε έναν-έναν τους τραυματίες να επιστρέφουν, με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να συμμετέχει ξανά σε ομαδικό πρόγραμμα και να υπολογίζεται για το ματς της Παρασκευής. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, που τραυματίστηκε στον τετρακέφαλο και δεν ταξίδεψε στη Γερμανία.

Η επιστροφή των Φουρνιέ, Ουόκαπ και ΜακΚίσικ αλλάζει τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος με ρεκόρ 3-2 θέλει την 4η νίκη του στη διοργάνωση. Η Μπάγερν του Γκόρντον Χέρμπερτ μετρά 2-3 και ψάχνει αντίδραση μετά τις τελευταίες της ήττες.

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (24/10, 21:00)

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Ιταλία με στόχο την πέμπτη του συνολικά νίκη στη φετινή Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα καθώς προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι σε Μπασκόνια, Βιλερμπάν και Αναντολού Εφές — με το ματς στην Κωνσταντινούπολη να θεωρείται η πιο πειστική φετινή της εμφάνιση.

Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν λείπουν. Ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε στον προσαγωγό και δεν ακολούθησε την αποστολή, όπως και οι Ματίας Λεσόρ, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Έτσι, ο Αταμάν καλείται να «πειραματιστεί» στη θέση «5», με τον Ομέρ Γιουρτσεβέν να επωμίζεται σχεδόν όλο το βάρος απέναντι στους ψηλούς της Βίρτους.

Παρά τις απουσίες, οι «πράσινοι» δείχνουν ανεβασμένοι και αποφασισμένοι να παραμείνουν στο δρόμο των επιτυχιών απέναντι στην ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.