Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού επικρατεί έντονος προβληματισμός ενόψει των σημαντικών αγώνων που ακολουθούν στην EuroLeague και την Stoiximan GBL. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Τρίτης (22/10), ο αρχηγός των Πειραιωτών, Κώστας Παπανικολάου, δέχθηκε ένα χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού, γεγονός που βάζει σε σοβαρή αμφιβολία τη συμμετοχή του στα παιχνίδια με την Μπάγερν Μονάχου την Παρασκευή (24/10) και τη Μύκονο την Κυριακή (26/10).

Η κατάσταση του Παπανικολάου θα επανεκτιμηθεί το βράδυ, καθώς όλοι στον Ολυμπιακό ελπίζουν να είναι διαθέσιμος, δεδομένης της σημασίας του για την ομάδα. Το τελευταίο διάστημα, το πρόβλημα του Έλληνα φόργουορντ προσθέτει πονοκέφαλο στον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα, που καλείται να βρει λύσεις για την απουσία του.

Παρά τα άσχημα νέα, υπάρχει και θετική εξέλιξη. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επέστρεψε στις προπονήσεις και τέθηκε κανονικά στη διάθεση του τεχνικού τιμ, αποτελώντας σημαντική ενίσχυση. Από την άλλη, ο Κίναν Έβανς συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα και δεν υπολογίζεται για τα επόμενα παιχνίδια, ενώ ο Φαλ παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού.