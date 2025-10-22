Ο Ρισόν Χόλμς έκανε θεραπεία και στη σημερινή προπόνηση, λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό προσαγωγό και έτσι θα μείνει εκτός από το παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική της Euroleague απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια.

Ο Εργκίν Αταμάν ουσιαστικά θα έχει έναν ετοιμοπόλεψο ψηλό, τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, ενώ στη συγκεκριμένη θέση, θα χρησιμοποιήσει και τον Ντίνο Μήτογλου.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να παραμείνει στην κορυφή της Euroleague, όμως με τις απουσίες των Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρου Σαμοντουρόφ, το έργο των «πρασίνων» θα είναι αρκετά πιο δύσκολο.